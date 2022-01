Ο οπαδός της Μπράιτον που κατάφερε να συμμετέχει στην... έκταση του γκολ του Γουέμπστερ απέναντι στην Τσέλσι απολογήθηκε αμέσως στους άνδρες ασφαλείας για την εισβολή του στον αγωνιστικό χώρο!

Οι «γλάροι» γι' ακόμα μια φορά κατάφεραν να πάρουν βαθμό από αναμέτρηση με την Τσέλσι τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Μετά τη ζημιά που έκαναν στους «μπλε» στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με το τελικό 1-1 στις καθυστερήσεις, ήρθε ξανά το ίδιο σκορ στο ματς του Amex, αφήνοντας τους Πρωταθλητές Ευρώπης δίχως νίκη για τέταρτο διαδοχικό ματς πρωταθλήματος.

Ο Τσάρλι Γουέμπστερ με καρφωτή κεφαλιά από εκτέλεση κόρνερ στο 61ο λεπτό απάντησε στο γκολ του Ζίγιεχ και ένας οπαδός της Μπράιτον πήδηξε τις διαφημιστικές πινακίδες και αγκάλιασε τον ποδοσφαιριστή.

Αμέσως οι άνδρες ασφαλείας τον πλησίασαν κι εκείνος απολογήθηκε που «ξέφυγε», με σκοπό να επιστρέψει γρήγορα στη θέση του και να μην έχει μπελάδες!

Δείτε το στιγμιότυπο:

Shout out to this Brighton fan who got a bit too carried away after Adam Webster's equaliser this evening 😂 pic.twitter.com/SDQTkKZwKo