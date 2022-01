Η FIFA τον ανέδειξε δικαιότατα ως κορυφαίο τερματοφύλακα του 2021 και ο Εντουάρντ Μεντί είναι άνθρωπος που μπορεί να μιλήσει για αντοχές και για ελπίδα ότι όταν όλα στραβώνουν, αρκεί η διατήρηση της πίστης για να φτιάξουν τα πράγματα.

Ο Σενεγαλέζος τερματοφύλακας της Τσέλσι θα έχει να το λέει. Από τις ημέρες που απλά ήθελε να κάνει αίτηση για μια απλή δουλειά πίσω στο 2014. Είχε απογοητευθεί από το ποδόσφαιρο και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του από τους ανθρώπους της Cherbourg.

Ο Μεντί δυσκολευόταν να πιστέψει ότι θα χρειαζόταν ν' αλλάξει μυαλό και επιλογές για να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του. Και οχτώ χρόνια μετά, η μοίρα, το σενάριο που ίσως να έχει γραφτεί για τη ζωή του αλλά και το δικό του ταλέντο με τα γάντια στα χέρια και τη θέση ανάμεσα στα δοκάρια, τον οδηγούν στην κορυφή του κόσμου με την απόλυτη αναγνώριση...

🚨🏆 #TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2021 Award goes to Edouard Mendy!



🧤🇸🇳 The greatest men’s goalkeeper in the world! pic.twitter.com/4bMxnyJ1k9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

Ήταν στην αναμονή για το «έγκλημα» της αλλαγής καριέρας...

Όσο πόνο κι αν του είχε προκαλέσει αυτό, αποφάσισε να πάει σε γραφείο για επαγγέλματα και να στηθεί στην ουρά για να συμπληρώσει μια αίτηση. Δεν ήθελε ν' αφήσει ξεκρέμαστη την οικογένειά του. Κι όμως είναι ελάχιστα χρόνια πίσω αυτό το περιστατικό.

Εκείνη η εποχή που ο Μεντί είχε προσπαθήσει πολύ για να πείσει τον εαυτό του ότι ο μοναδικός δρόμος ήταν η παραίτηση από το ποδόσφαιρο, έχοντας μείνει δίχως ομάδα. Με την ανάγκη των χρημάτων να τον έχει πιέσει κι εκείνον να μην θέλει να χάσει χρόνο για το μέλλον το δικό του και των αγαπημένων του προσώπων. Έπρεπε να πάρει γρήγορες αποφάσεις ώστε να καταφέρει να ζήσει.

Τέτοια ήταν η σοβαρότητα. Τόσο απαραίτητη ήταν η εύρεση λύσης για την οικογένειά του. Κι ευτυχώς, το «έγκλημα» δεν διαπράχθηκε ποτέ... Κι ας έμεινε έναν χρόνο δίχως ομάδα μέχρι να βρεθεί στα τμήματα υποδομής της Μαρσέιγ και να μπει το νερό στ' αυλάκι.

The best in the world! ⭐



Edouard Mendy is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper! 👏 pic.twitter.com/izkH6S8FVv — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 17, 2022

Η επιλογή του Τσεχ δεν γινόταν να είναι λανθασμένη

Ο Πετρ Τσεχ τον είχε προσέξει. Ο θρυλικός πρώην τερματοφύλακας των Τσέλσι και Άρσεναλ κινήθηκε για να κάνει ένα τεράστιο δώρο στους «μπλε» του Λονδίνου. Αμέσως μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση και την ανάληψη πόστου από το οποίο θα είχε άμεση συνεργασία με τον Φρανκ Λάμπαρντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ο Τσεχ έπεισε την Μαρίνα Γκρανόφσκαϊα για την ποιότητα του Μεντί.

Εκείνη μετέφερε όλα όσα έπρεπε στον Ρομάν Αμπράμοβιτς, η μεταγραφή έγινε και... τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Σενεγαλέζος τερματοφύλακας αφήνει εποχή στην αγγλική πρωτεύουσα και το Champions League.

Σε 50 ματς μέσα στο 2021 είχε 29 clean sheets, δέχθηκε μόλις 27 τέρματα, κατέκτησε το Champions League, το Super Cup Ευρώπης, αναδείχθηκε και από την UEFA κορυφαίος τερματοφύλακας και τώρα είναι ο καλύτερος πορτιέρε στον κόσμο.

Αν και συγκέντρωσε τους ίδιους πόντους με τον Ντοναρούμα – που μπήκε στην καλύτερη 11άδα του 2021 – στα βραβεία της FIFA, ξεπερνώντας και αφήνοντας πολύ πίσω τον Μανουέλ Νόιερ, ο Μεντί κέρδισε την διάκριση. Ο λόγος είναι πως πήρε περισσότερες ψήφους από αρχηγούς εθνικών ομάδων.

Μαζί του ο Τούχελ μένει απόλυτα ήρεμος, ο Κέπα γίνεται πολύ καλύτερος έχοντας ν' αντιμετωπίσει τον εσωτερικό τους, υγιέστατο ανταγωνισμό και η Τσέλσι έχει βρει από το πουθενά τον πιο αξιόπιστο (όπως έδειξε η Παγκόσμια Ομοσπονδία) άνθρωπο αυτής της εποχής για τα γκολπόστ.