Κριστιάνο: «Σκοπεύω να συνεχίσω για 4-5 χρόνια ακόμα» (vid)

Αν και πλησιάζει τα 37 έτη ζωής, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο για 4-5 χρόνια επιπλέον, όπως ανέφερε μετά την παραλαβή του ιδιαίτερου βραβείου που ετοίμασε για εκείνον η FIFA.

Η επίδοση του Κριστιάνο με τα 115 γκολ σε επίπεδο εθνικών ομάδων είναι ό,τι καλύτερο έχει παρουσιαστεί στα χρονικά του αθλήματος, με τον CR7 να είναι αποφασισμένος να συνεχίσει και να βελτιώσει ακόμα περισσότερο αυτό τον αριθμό.

Η FIFA τον βράβευσε με μια ιδιαίτερη διάκριση για το επίτευγμά του και εκείνος, παραλαμβάνοντας το βραβείο του, ανέφερε: «Πλησιάζω στα 37 όμως υπάρχει ακόμα το κίνητρο και η όρεξη για δουλειά. Δουλεύω πολύ σκληρά και όταν προσέχεις το σώμα σου, τότε εκείνο θα σου το ανταποδώσει όταν έρθει η ώρα.

Όταν με ρωτούν πόσα χρόνια ακόμα θα μπορούσα να συνεχίσω να παίζω, απαντάω συνήθως ότι θέλω άλλα 4-5 χρόνια, γιατί όλα είναι θέμα μυαλού και νοοτροπίας».

