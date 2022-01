Ο Εντουάρ Μεντί πιστοποίησε την τρομερή του χρονιά κάτω από τα γκολπόστ της Τσέλσι και αναδείχθηκε ο κορυφαίος κίπερ για το 2021 στα ετήσια βραβεία της FIFA.

Δεύτερος στη Χρυσή Μπάλα, νικητής στα βραβεία «The Best» της FIFA! Ο Εντουάρ Μεντί παίρνει απλά αυτό που του αξίζει μετά την χρονιά-αποκάλυψη με τη φανέλα της Τσέλσι, με την οποία κατέκτησε το Champions League και εδραιώθηκε ως ένας από τους πιο συνεπείς πορτιέρι του πλανήτη.

Στην απονομή των φετινών βραβείων, ο Σενεγαλέζος κίπερ άφησε πίσω του τους Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (νικητής της Χρυσής Μπάλας) και Μάνουελ Νόιερ και έγινε ο πρώτος Αφρικανός που κατακτά τον εν λόγω τίτλο!

#TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2021 Award goes to Edouard Mendy!



The greatest men’s goalkeeper in the world! pic.twitter.com/4bMxnyJ1k9