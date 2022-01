Ο Άντονι Μαρσιάλ διέψευσε τα λεγόμενα του Ραλφ Ράνγκνικ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο Γάλλος επιθετικός αυτοεξαιρέθηκε του αγώνα με την Άστον Βίλα στο Μπέρμιγχαμ.

Το κλίμα στα αποδυτήρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ειδικά μετά το 2-2 με την Άστον Βίλα, φαίνεται ότι δεν είναι το καλύτερο.

Ο Ραλφ Ράνγκνικ είχε στον πάγκο της ομάδας δύο τερματοφύλακες και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βάσει των λεγομένων του, ο Άντονι Μαρσιάλ δεν ήθελε να συμπεριληφθεί στην αποστολή της Γιουνάιτεντ για το εν λόγω παιχνίδι.

Ωστόσο, ο Γάλλος επιθετικός φρόντισε μέσω social media να διαψεύσει τα λόγια του Γερμανού προπονητή του, τονίζοντας πως σέβεται την ομάδα στην οποία βρίσκεται τα τελευταία επτά χρόνια και πως επιθυμία του ήταν να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ματς με τους «χωριάτες».

«Δεν θα αρνιόμουν ποτέ να αγωνιστώ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Βρίσκομαι εδώ 7 χρόνια και ποτέ δεν υπήρξα και θα είμαι ποτέ ασεβής απέναντι στον σύλλογο και στους φιλάθλους», έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του.

Anthony Martial: "I will never refuse to play a match for Manchester United. I've been here for 7 years and I never disrespected and will never disrespect the club and the fans". 🔴 #MUFC



Complicated situation to manage for Rangnick and board. Martial definitely wants to leave. pic.twitter.com/j4Pv6VI0iO