Ο Φιλίπε Κουτίνιο επέστρεψε στην Premier League για λογαριασμό της Άστον Βίλα του Στίβεν Τζέραρντ και έδειξε ότι είναι αποφασισμένος για το μεγάλο «restart» στην καριέρα του.

Η Άστον Βίλα μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ με δύο τέρματα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο βρήκε τα ψυχικά αποθέματα κι έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Φιλίπε Κουτίνιο, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους «χωριάτες», ισοφάρισε σε 2-2 και κατέκτησε με σπουδαίο τρόπο τον βαθμό της ισοπαλίας. Ο Βραζιλιάνος επέστρεψε στην Premier League και μοιάζει αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά στη νέα του ομάδα.

Στην Μπαρτσελόνα δεν δικαώθηκε

Ηταν Ιανουάριος του 2018, όταν η Μπαρτσελόνα έβγαλε από τα ταμεία 135 εκατομμύρια ευρώ για τον αποκτήσει από την Λίβερπουλ. Το κόστος της μεταγραφής θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα 167 εκατομμύρια ευρώ αν συμπληρώνονταν κάποιες συνθήκες.

Η μεταγραφή, όμως, δεν απέδωσε, καθώς μετά από 106 συμμετοχές, ο 29χρονος Βραζιλιάνος, πέτυχε 25 τέρματα και 14 ασίστ, ενώ παράλληλα η καριέρα του στους «μπλαουγκράνα» έχει στιγματιστεί με συχνούς τραυματισμούς. Πάντως, μετά τον Ρόναλντ Κούμαν, ούτε ο Τσάβι τον υπολόγιζε στα βασικά του πλάνα του. Γι' αυτό και εισηγήθηκε την απομάκρυνση του από το ρόστερ.

Μία απόφαση η οποία βρήκε σύμφωνο και τον Κουτίνιο, ο οποίος δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του μιας και συμφώνησε για την επιστροφή του στην Premier League, αλλά για λογαριασμό της Άστον Βίλα του Στίβεν Τζέραρντ. Η μεταγραφή του στους «χωριάτες» οφείλεται ξεκάθαρα στον Άγγλο προπονητή, ο οποίος έκανε τα πάντα προκειμένου να εντάξει στο ρόστερ του τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό.

Το «restart» που έψαχνε

Ο Κουτίνιο δεν έχει ξεχάσει το ποδόσφαιρο που ήξερε. Αυτό που του έλειπε ήταν ένα σωστό περιβάλλον προκειμένου να ξεδιπλώσει στο χορτάρι το ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Στην Μπαρτσελόνα και στην Μπάγερν δεν το βρήκε. Δεν «κόλλησε». Με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο τον ερχόμενο Νοέμβριο, o 29χρονος άσος ήθελε παιχνίδια στα πόδια του. Και για να τα βρει, έπρεπε να αφήσει τους «μπλαουγκράνα» του Τσάβι και να αναζητήσει νέες περιπέτειες στην καριέρα του.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο προπονητής του ισπανικού συλλόγου, ήταν τόσο… απεγνωσμένος να αποχωρήσει, που χάρισε το 1/3 του μισθού του για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Μπαρτσελόνα κι Άστον Βίλα είχαν συμφωνήσει να καταβάλει η μεν Βίλα το 65% του μισθού του Κουτίνιο και το υπόλοιπο 35% η Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, ο Κουτίνιο, ύστερα από δική του πρωτοβουλία, μείωσε τον μισθό του κατά ακριβώς 35%, ούτως ώστε να μη χρειαστεί να τον πληρώσουν οι «μπλαουγκράνα». Κάτι που το έκανε θέλοντας να βοηθήσει την Μπάρτσα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει με τα οικονομικά προβλήματα.

Καλύτερο comeback δεν θα μπορούσε να φανταστεί

Έπειτα από τέσσερα χρόνια, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στο Νησί για να βρει την χαμένη του αίγλη. Στο πλάι του Στίβεν Τζέραρντ, ο διεθνής άσος είναι έτοιμος να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις του μέσω της Άστον Βίλα. Ο Βραζιλιάνος άσος φρόντισε να δείξει από το πρώτο του κιόλας παιχνίδι τις διαθέσεις αλλά και την όρεξη που έχει για να βοηθήσει τον νέο του σύλλογο αλλά και τον ίδιο του το εαυτό.

Coutinho’s Premier League return:



✅ Assist after 9 min

✅ Equalizer after 14 min



What a change of scenery can do for a player 🙌 pic.twitter.com/3LZnvxNhNE January 15, 2022

Στο παιχνίδι με την Γιουνάιτεντ, ο Στίβεν Τζέραρντ δεν τον έριξε απευθείας στα βαθιά δίνοντας του φανέλα βασικού, αλλά επέλεξε να τον περάσει ως αλλαγή. Μία κίνηση η οποία όπως αποδείχθηκε ήταν κομβική για την Άστον Βίλα.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» προηγήθηκαν στο σκορ με 2-0 με δύο τέρματα του Μπρούνο Φερνάντες, ωστόσο πέτυχαν να διαχειριστούν σωστά το σημαντικό προβάδισμά τους, με τους βίλανς να παίρνουν το αίμα τους πίσω για τον αποκλεισμό στο FA Cup από τη συγκεκριμένη αντίπαλο, φέρνοντας ξανά το ματς στα ίσα με δύο τέρματα μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών.

«Μου έχουν λείψει αυτά τα παιχνίδια. Μου έλειψε η Premier League. Όπως έχω ξανά πει, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και γνωρίζω τους νέους μου συμπαίκτες. Ήταν μια καλή αρχή και πιστεύω πως ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Πιστεύαμε μέχρι το τέλος ότι μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, δεν χάσαμε και συνεχίζουμε. Είχα λίγο άγχος στην αρχή. Δεν μιλάω και πολύ καλά Αγγλικά. Μου αρέσει περισσότερο να είμαι στο γήπεδο και να παίζω, παρά να μιλάω».

«Θέλω να δουλέψω σκληρά και να είμαι σε καλύτερη φόρμα. Όλοι μου οι συμπαίκτες είναι πραγματικά καλοί. Στο παρελθόν είχα μερικά σκαμπανεβάσματα, όμως όπως είπα ανήκει στο παρελθόν. Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα, τον προπονητή και θέλω να κάνω όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά γίνεται», τόνισε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα ο Βραζιλιάνος άσος.

Referee blows for full time to end a breathless contest at Villa Park! 😮‍💨



A dream debut for Philippe Coutinho who becomes Aston Villa's new hero! 👏 pic.twitter.com/ygyOBORfoa January 15, 2022

Ότι δεν πέτυχε με την Λίβερπουλ κόντρα στην Γιουνάιτεντ το έκανε με την Βίλα σε 14 λεπτά

Φυσικά, πρωταγωνιστής της ομάδας του Τζέραρντ, ήταν ο Κουτίνιο, ο οποίος σε 14 λεπτά κατάφερε όχι μόνο να κάνει αισθητή την παρουσία του στο ματς, αλλά και να αποδειχθεί εκ των κορυφαίων του παιχνιδιού. Στο 77' είχε συμμετοχή στη φάση του γκολ του Ράμσεϊ, ενώ πέντε λεπτά αργότερα, στο 82' πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα και διαμόρφωσε το τελικό 2-2, χαρίζοντας στην Άστον Βίλα τον βαθμό της ισοπαλίας.

Μάλιστα, με το γκολ που πέτυχε απέναντι στον Νταβίντ Ντε Χέα, έγραψε ιστορία καθώς ήταν το τρίτο που σκόραρε απέναντι στον Ισπανό άσο με τρεις διαφορετικές ομάδες (Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Άστον Βίλα). Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι το γεγονός ότι όταν φορούσε τη φανέλα της Λίβερπουλ δεν είχε καταφέρει ποτέ να ξεχωρίσει σε αγώνα με αντίπαλο την Γιουνάιτεντ. Συγκεκριμένα, ούτε σκόραρε ως «Red» κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους» ούτε μοίρασε κάποια ασίστ. Με τη νέα του ομάδα κατάφερε να τα πετύχει όλα αυτά, μέσα σε λίγα λεπτά.

Philippe Coutinho has scored against David de Gea with three different clubs.



𝗧𝗿𝗮𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻. pic.twitter.com/swqVFguXMA — GOAL (@goal) January 16, 2022

1 - Philippe Coutinho didn't manage a goal or assist in any of his seven Premier League appearances against Manchester United while playing for Liverpool (480 minutes), but netted Villa's equaliser just 14 minutes into his debut for the club. Dream. pic.twitter.com/0b0JEDVf4U — OptaJoe (@OptaJoe) January 15, 2022

Ετσι έφτασε τα 42 τέρματα στην Premier League, ισοφάρισε το ρεκόρ του Ριτσάρλισον κι έγινε ο τρίτος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ στο αγγλικό πρωτάθλημα, πίσω από τους Γκαμπριέλ Ζεσούς (52 γκολ) και Ρόμπερτ Φιρμίνο (70 γκολ). Σε αυτούς τους έξι μήνες που θα βρίσκεται στο «Βίλα Παρκ», ο Φιλίπε Κουτίνιο θα έχει την ευκαιρία να κάνει ένα γερό «restart» στην καριέρα του και να υπενθυμίσει σε όλους και πρωτίστως στον Τσάβι, ότι μπορεί να ηγηθεί μιας ομάδας.