Από τον Ράμσντεϊλ, η μπάλα πέρασε από πολλά πόδια, δεν παρενέβη κανείς αντίπαλος και ο Λακαζέτ έκανε άρτιο τελείωμα απέναντι στην Σαουθάμπτον. Αυτό το γκολ βραβεύτηκε για τον Δεκέμβρη στην Premier League.

Οι «κανονιέρηδες» στις αρχές του περασμένου μήνα αντιμετώπισαν τους «άγιους» στο «Έμιρεϊτς» και έφτασαν άνετα στο τελικό 3-0.

Στο 21ο λεπτό η μπάλα μεταφέρθηκε από τον Ράμσντεϊλ στην δεξιά πτέρυγα και ο Σάκα έκανε το γύρισμα για τον Λακαζέτ που τελείωσε ιδανικά τη φάση και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ.

Από την έναρξη της φάσης χρειάστηκαν 16 μεταβιβάσεις και 39'' για τη μεταφορά της μπάλας από τη μία περιοχή στην άλλη.

Αυτό το γκολ κέρδισε το βραβείο του καλύτερου τέρματος στο πρωτάθλημα για τον μήνα Δεκέμβρη, με την Άρσεναλ να «σπάει» την κυριαρχία της Σίτι στις διακρίσεις για τον καλύτερο παίκτη (Στέρλινγκ) και τον κορυφαίο προπονητή (Γκουαρδιόλα) του τελευταίου μήνα του 2021.

A sweeping team move finished in some style 💥@LacazetteAlex is your December 2021 @budfootball Goal of the Month winner!#PLAwards | @Arsenal pic.twitter.com/DSqwGgBIOF