Ο Μπεν Γουάιτ ευτυχώς για την Άρσεναλ βρέθηκε σε εξαιρετική βραδιά στο «Άνφιλντ», κράτησε όρθια την Άρσεναλ των δέκα παικτών από το 24' και η Λίβερπουλ έμεινε για πρώτη φορά φέτος στο «μηδέν» εντός έδρας.

Ο Μικέλ Αρτέτα έχει δει τους παίκτες του κατά καιρούς να μην μπορούν να σηκώσουν κεφάλι, έχει δει στην έναρξη της σεζόν τα πάντα να πηγαίνουν στραβά και το όνομά του να κυριαρχεί στα σενάρια απόλυσης, έχει δει όμως και την βελτίωση, την επαναφορά της αυτοπεποίθησης αλλά και την αντίδραση στα πισωγυρίσματα.

Η πυγμή με την οποία έδειξε στον Ομπαμεγιάνγκ ότι δεν ανέχεται απείθαρχους ποδοσφαιριστές ήταν το καλύτερο μήνυμα γι' αυτή την Άρσεναλ που κυνηγάει την τετράδα και παρέμεινε ζωντανή για τον μεγάλο τελικό του League Cup με το 0-0 στο Μέρσεϊσαϊντ.

Για την πιθανή παρουσία στο «Γουέμπλεϊ» στις 27 του Φλεβάρη, ο Μπεν Γουάιτ πιστώνεται μεγάλο μερίδιο για την παλικαρίσια ισοπαλία του «Άνφιλντ».

Η ευτυχία του κόουτς των Λονδρέζων για τον παίκτη του, προκύπτει και από το γεγονός πως «ο Μπεν μπορεί να παίξει και στον άξονα και ως στόπερ και ως δεξιός μπακ και σε άμυνα των τριών... Έχει τις δυνατότητες να καλύψει όλες αυτές τις θέσεις».

Benjamin White on Arsenal having to play with 10 men for the majority of the game pic.twitter.com/J3crYlte2m — Football Daily (@footballdaily) January 13, 2022

«Αυτό πρέπει να κάνουμε!»

Τα 50 εκατομμύρια που διέθεσε η Άρσεναλ το καλοκαίρι γιατί απλά τόσα ζήτησε η Μπράιτον έχοντας δει πως ανέβαιναν οι μετοχές του Γουάιτ στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο λόγω και της ξαφνικής παρουσίας του στο Euro, θεωρήθηκαν υπερβολικά. Κι όμως σε αυτή την εποχή, τα 50 εκατομμύρια μάλλον είναι το πιο συνηθισμένο, πλέον, ποσό που απαιτούν οι ομάδες για την παραχώρηση των παικτών για τους οποίους αντιλαμβάνονται πως υπάρχει ζήτηση.

Ο Μπεν Γουάιτ έπειτα από τους πρώτους μήνες της θητείας του στους «κανονιέρηδες» έκανε ίσως την καλύτερη εμφάνισή του στο «Άνφιλντ» το βράδυ της Πέμπτης στον πρώτο ημιτελικό με τη Λίβερπουλ για το Carabao Cup.

Με τον Γκρανίτ Τζάκα να μην κρατιέται και να κάνει ακόμα ένα μεγάλο λάθος αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο για την «καρατιά» στον Ζότα στο 24ο λεπτό δίχως να έχει προσέξει την κίνηση του Πορτογάλου, ο Γουάιτ το πήρε πάνω του. Αποφάσισε πως όσο περνούσε από το χέρι του η Λίβερπουλ δεν θα έφτανε στο γκολ.

Τον βοήθησαν και οι απουσίες των Μανέ και Σαλάχ για τους «κόκκινους» με τους δύο ποδοσφαιριστές να είναι στο Copa Africa και κάπως έτσι με σθένος και μόχθο μέχρι τέλους, οι Λονδρέζοι πήραν το 0-0 στο πρώτο ματς. «Αυτό πρέπει να κάνουμε γαμώτο» αναφωνούσε στους συμπαίκτες του στη λήξη του ματς εμφανώς παθιασμένος από τον σκοπό που επετεύχθη.

Ben White telling the boys "That's what we fvcken do!!" 💉💉🤌🤌 pic.twitter.com/efvJrUzu29 — Skol 🍻 (@24th_season) January 13, 2022

Ben White vs Liverpool

MVP, μια τελική στην εστία και πρωτόγνωρη κατάσταση για τη φετινή Λίβερπουλ

Ο Μπεν Γουάιτ με όσα έκανε στην έδρα των Πρωταθλητών του 2020 στα περίπου 70 λεπτά που η Άρσεναλ έπρεπε ν' αντέξει στην πίεση και να προσέξει τα μετόπισθεν έχοντας χάσει τον αρχηγό της από το χώρο του κέντρου, τον ανέδειξαν MVP της αναμέτρησης. Είχε 100% επιτυχία στα τάκλιν που επιχείρησε. Βγήκε νικητής και στις τρεις μονομαχίες στις οποίες συμμετείχε.

Είχε τρία μπλοκαρίσματα σε προσπάθειες των «κόκκινων» να βρεθούν σε θέση βολής απέναντι από τον Ράμσντεϊλ και ενέπνευσε εμπιστοσύνη προς τους συμπαίκτες του. Εκείνος το είχε αποφασίσει πως η Άρσεναλ θα μπορούσε να κλέψει το αποτέλεσμα και να τα παίξει όλα για όλα στην ρεβάνς του «Έμιρεϊτς» και αυτό έγινε σκέψη και των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών του Αρτέτα για να εξασφαλιστεί το 0-0.

Από τη στιγμή, λοιπόν, που ο Γουάιτ το πήρε προσωπικά, η Λίβερπουλ έκανε μονάχα μια τελική προς την αντίπαλη εστία (σε 17 προσπάθειες). Ούτε ένα λάθος του Ράμσντεϊλ στο πρώτο ημίχρονο δεν βοήθησε το σύνολο του Κλοπ, ούτε η τύχη ήταν με το μέρος των γηπεδούχων στην κλασσική ευκαιρία με τον Μιναμίνο στο φινάλε με τον πορτιέρε της Άρσεναλ εξουδετερωμένο.

Και η Λίβερπουλ, απόντων των Μανέ και Σαλάχ λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, έβλεπε την εστία αλλά δεν μπορούσε να στείλει τη μπάλα στα όρια των γκολπόστ του Ράμσντεϊλ.

Επιπλέον, για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν – και φυσικά με την Άρσεναλ να έχει δεχθεί τέσσερα τέρματα σε αυτό το γήπεδο στο ματς πρωταθλήματος – ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ μένει δίχως γκολ μπροστά στο κοινό του! Μέχρι πρότινος σε όλες τις διοργανώσεις σε εντός έδρας παιχνίδι η Λίβερπουλ είχε πάντοτε γκολ και τώρα έμεινε στο «μηδέν» με την υπερπροσπάθεια των «κανονιέρηδων».

A tireless defensive display



Level going into the second leg 🔴



