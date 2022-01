Η Νιούκαστλ έκανε τον Κρις Γουντ την ακριβότερη μεταγραφή της Premier League για παίκτη άνω των 30 ετών και ο Νεοζηλανδός δήλωσε «ωμά» πως δεν περίμενε ότι θα ενεργοποιούσε ποτέ κάποια ομάδα την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ που είχε στη Μπέρνλι!

Η μεταγραφή του Κρις Γουντ στη Νιούκαστλ προκάλεσε... ερωτηματικά, τόσο βάσει του status και της αγοραστικής δύναμης του κλαμπ επί Σαουδαράβων, όσο και του ποσού που άγγιξε τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Στην πράξη, όμως, οι Καρακάξες είχαν άμεση ανάγκη από έναν έμπειρο επιθετικό για τη «μάχη» της παραμονής, «μπαρουτοκαπνισμένο» στα χαμηλά στρώματα της Premier League κι ο Νεοζηλανδός «κούμπωνε» ιδανικά στα θέλω του Έντι Χάου. Ούτε ο ίδιος ο παίκτης, όμως, μπορούσε να φανταστεί ότι στα 30 του, θα εμφανιζόταν ομάδα να πληρώσει το ποσό της ρήτρας του στη Μπέρνλι και θα τον έκανε την ακριβότερη μεταγραφή για παίκτη ηλικίας 30+ στην ιστορία της Premier League.

Οι Μάγκπαϊζ κατέβαλαν άμεσα το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ κι έτσι η Μπέρνλι δεν μπόρεσε να κάνει το παραμικρό για να μην αφήσει τον παίκτη της να μεταγραφεί σε αντίπαλο που παλεύει επίσης για τη σωτηρία. Κι όπως παραδέχθηκε ο Γουντ στην πρώτη επίσημη συνέντευξή του στη Νιούκαστλ, κανείς στο στρατόπεδο των Κλάρετς, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου δεν περίμενε ότι θα βρεθεί ομάδα να ενεργοποιήσει τη ρήτρα του!

«Δεν πιστεύω πως το είχε σκεφτεί κανείς. Γνώριζα ότι η ρήτρα είχε τεθεί στο τελευταίο συμβόλαιο που είχα υπογράψει πριν από δυόμισι χρόνια. Δεν ξέρω ποια είναι η σημασία της, κάποιοι έχουν ρήτρα στο συμβόλαιό τους, κάποιοι άλλοι όχι. Είσαι τόσο καλός όσο πληρώνει για σένα ο σύλλογος. Σε έξι μήνες μπορεί να κοιτάμε πίσω και να λέμε πως ήταν μια καλή μεταγραφή. Ο αριθμός στην ετικέτα της τιμής δεν με απασχολεί. Έχω την ίδια πρόκληση. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να μείνουμε στην κατηγορία»

"I knew it had been sitting in there from the day we agreed a new deal two and half years ago."



