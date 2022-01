Η Νιουκάστλ εργάζεται προκειμένου να πείσει τον Μαρουάν Φελαϊνί να επιστρέψει στα γήπεδα της Αγγλίας, αλλά αυτή τη φορά για λογαριασμό της.

Οι «καρακάξες» έχουν μπει δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου, καθώς μετά την απόκτηση του Κίραν Τρίπιερ από την Ατλέτικο και του Κρις Γουντ από την Μπέρνλι, προσπαθεί να κλείσει ακόμη μία σπουδαία μεταγραφή. Αυτή του Μαρουάν Φελαϊνί.

Ο 34χρονος μέσος απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Κίνα και στην Σαντόνγκ Λουνένγκ Ταϊσάν στην οποία αγωνίζεται. Βέβαια, με τον σύλλογο της Κίνας δεσμεύεται μέχρι το 2025 και τα χρήματα που λαμβάνει μέχρι στιγμής είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά.

Ωστόσο, οι Σαουδάραβες της Νιουκάστλ είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν ό,τι επιθυμεί ο Φελαϊνί προκειμένου να τον εντάξουν στο ρόστερ της ομάδας τους. Βέβαια, δεν είναι η μοναδική ομάδα που ενδιαφέρεται για την περίπτωση του, καθώς τόσο η Γαλατάσαραϊ όσο και η Μπεσίκτας παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Από την πλευρά του πάντως ο 34χρονος μέσος είναι θετικός στην προοπτική επιστροφής του στην Ευρώπη και στο κορυφαίο επίπεδο, προκειμένου να ολοκληρώσει με θετικό πρόσημο την καριέρα του.

Marouane Fellaini could return to the Premier League with Newcastle among the clubs considering a move, according to DHnet 🇧🇪 pic.twitter.com/guuuxMxiIO