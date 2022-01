Το δεύτερο της μεταγραφικό απόκτημα στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ανακοίνωσε η Νιουκάστλ των Σαουδάραβων καθώς απέκτησε τον Κρις Γουντ από την Μπέρνλι, έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Κίραν Τρίπιερ αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή στην εποχή των Σαουδαράβων στη Νιουκάστλ. Οι «καρακάξες» έβγαλαν από ταμεία τους 14,5 εκατομμύρια ευρώ κι από την πλευρά του ο Τρίπιερ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας δυόμιση ετών.

Λίγες ημέρες μετά ο αγγλικός σύλλογος προχώρησε και σε δεύτερη μεταγραφική κίνηση, καθώς απέκτησε Κρις Γουντ από την Μπέρνλι, έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 30χρονος επιθετικός, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δυόμισι ετών, τη φετινή σεζόν βρήκε τρεις φορές δίχτυα σε 30 εμφανίσεις που πραγματοποίησε σε όλες τις διοργανώσεις κι εντάσσεται στη Νιουκάστλ, προκειμένου να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της νέας του ομάδας.

Η Νιούκαστλ πάντως εξακολουθεί κι έχει στόχο την σωτηρία της στην Premier League. Γι' αυτό το λόγο στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο προσπαθεί να πραγματοποιήσει κινήσεις προς σε αυτήν την κατεύθυνση.

All Black and White. 🇳🇿



Welcome, @officialcwood! ⚫️⚪️