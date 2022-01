Ο Μάριο Μπαλοτέλι όση μπάλα ξέρει, άλλο τόσο καταστρέφεται από το μυαλό του και ο Φιλ Φόντεν το δήλωνε αυτό από την εποχή που ήταν ακόμα 10 ετών παιδάκι!

Ο Άγγλος επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι που πλέον έχει δουλέψει τόσο πολύ με τον Πεπ Γκουαρδιόλα που έχει γίνει... άλλος ποδοσφαιριστής, είχε δείξει από την παιδική του ηλικία πως αντιλαμβανόταν κάπως αλλιώς τα πράγματα.

Και αυτό, φυσικά, αποδείχθηκε με την υπομονή και την επιμονή του στις πρώτες σεζόν που ο Καταλανός νυν κόουτς των «πολιτών» δεν του έδινε χρόνο συμμετοχής. Ο Πεπ ήθελε να είναι απόλυτα σίγουρος πως ο παίκτης είχε μυηθεί στις δικές του μεθόδους και μπορούσε να εφαρμόσει στον αγωνιστικό χώρο όλα όσα του είχαν ζητηθεί.

Στην ηλικία των 10 ετών, ο Φιλ Φόντεν είχε μιλήσει στην ιταλική τηλεόραση για τον Μάριο Μπαλοτέλι και το βίντεο έγινε viral τις τελευταίες ώρες, με τον τότε πιτσιρικά να δηλώνει για τον Ιταλό: «Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, όμως έχει άσχημη συμπεριφορά»!

Σημειώνεται πως τότε, ο Άγγλος ανήκε ήδη στα τμήματα υποδομής της Σίτι και μιλούσε ως ένα από τα παιδιά που ήθελαν να φτάσουν μέχρι και την ανδρική ομάδα του κλαμπ...

