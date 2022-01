Σαλάχ: «Το μέλλον μου είναι στα χέρια της διοίκησης, δεν ζητάω τρελά πράγματα»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ εξέφρασε γι' ακόμη μία φορά την επιθυμία του να παραμείνει στην Λίβερπουλ, τονίζοντας ωστόσο πως η παραμονή του στην ομάδα βρίσκεται στα χέρια της διοίκησης.

Η διοίκηση της Λίβερπουλ βλέποντας τις τρομερές επιδόσεις του και τη φετινή σεζόν, θέλει να διασφαλίσει το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ, στο «Άνφιλντ» μιας και το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται το 2023. Βέβαια, τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Αιγύπτιος ζητάει αρκετά χρήματα για να βάλει την υπογραφή του σε νέο τετραετές συμβόλαιο και συγκεκριμένα, 300.000 με 380.000 λίρες την εβδομάδα, προκειμένου να φτάσει σε επίπεδα Κέβιν Ντε Μπρόινε και να μπει στην ίδια κλίμακα με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Premier League.

Το θέμα είναι αν η διοίκηση της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ, αποφασίσει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και κάνει πράξη της επιθυμίες του Μοχάμεντ Σαλάχ. Του «καλύτερου ποδοσφαιριστή στον κόσμο», σύμφωνα με τον Γιούργκεν Κλοπ.

Από την πλευρά του πάντως, o 29χρονος άσος εξέφρασε γι' ακόμη μία φορά την επιθυμία του να παραμείνει στον σύλλογο, τονίζοντας ωστόσο πως η παραμονή του στην ομάδα βρίσκεται στα χέρια της διοίκησης.

«Είμαι εδώ για πέμπτη χρονιά. Γνωρίζω τον σύλλογο πολύ καλά. Αγαπώ τους οπαδούς κι αυτοί εμένα. Αλλά η διοίκηση, γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση. Είναι στα χέρια της, ξέρουν τι θέλω. Εγώ θέλω να παραμείνω στην ομάδα, δεν είναι στο χέρι μου αλλά δεν ζητάω τρελά πράγματα. Το θέμα είναι όταν ζητάς κάτι και σου δείχνουν ότι μπορούν να σου δώσουν κάτι γιατί εκτιμούν αυτό που έκανες για τον σύλλογο», τόνισε μεταξύ άλλων στο «GQ».

