Εντονη πίεση ασκείται στην EFL από ομάδες της Premier League προκειμένου να ξεκινήσει έρευνες στην Λίβερπουλ όσον αφορά την αναβολή του αγώνα του Λιγκ Καπ με την Άρσεναλ, ζητώντας μάλιστα να μάθουν γιατί αναβλήθηκε το παιχνίδι των «Reds», τη στιγμή που τελικά δεν υπήρχαν κρούσματα.

Την περασμένη Πέμπτη, ήταν προγραμματισμένο το παιχνίδι, με την Άρσεναλ. Ωστόσο, δεν διεξήχθη ποτέ λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων στις τάξεις των «Reds».

Ο Γιούργκεν Κλοπ, ωστόσο, ισχυρίστηκε πως προέκυψαν αρκετά λανθασμένα θετικά τεστ, τονίζοντας πως μόνο του Αλεξάντερ Άρνολντ ήταν θετικό.

Μετά από τις δηλώσεις του Γερμανού τεχνικού, αρκετές ομάδες ζήτησαν από την EFL να κάνει έρευνα και να δει ποιες είναι οι ευθύνες της Λίβερπουλ στην αναβολή του αγώνα με την Άρσεναλ και ίσως ακόμα και να τιμωρηθεί για αυτή την κίνηση.

Μάλιστα, σύμφωνα με την «Athletic» τα αποτελέσματα για τα πολλαπλά κρούσματα βγήκαν από ανεξάρτητο εργαστήριο, ενώ φαίνεται ότι η Λίβερπουλ υποβλήθηκε σε τουλάχιστον δύο γύρους τεστ πριν από την αναβολή. Ο τρίτος γύρος όμως έδειξε ότι οι εν λόγω παίκτες ήταν στην πραγματικότητα αρνητικοί, με τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ να είναι ο μοναδικός που βρέθηκε θετικός.

Ο λόγος που οι σύλλογοι ζητούν περαιτέρω έρευνα στην υπόθεση είναι επειδή απαιτούν να μάθουν γιατί αναβλήθηκε το παιχνίδι της ομάδας του Κλοπ, τη στιγμή που τελικά διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχαν κρούσματα, ενώ εκείνοι με πολλά επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ζητήσει από την διοργανώτρια αρχή αναβολές αλλά τα αιτήματα τους έχουν απορριφθεί.

