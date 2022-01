Η Βεατρίκη Σαρρή αναδείχθηκε MVP στη νίκη της Μπέρμιγχαμ επί της Αρσεναλ (vid)

H 24χρονη διεθνής φορ είναι η πρώτη Ελληνίδα που έπαιξε στην Women's Super League και σήμερα ήταν η πολυτιμότερη παίκτρια αγώνα της κατηγορίας.

Ιστορία «γράφει» η Βεατρίκη Σαρρή, η διεθνής επιθετικός που παίζει από το 2017 στην Αγγλία και είναι η πρώτη και μοναδική Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια που αγωνίστηκε, μέχρι στιγμής, στην Women's Super League (σ.σ. αντίστοιχη της Premier League). Τότε πήγε στη Λιντς, ακολούθησε η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και από πέρσι φορά τη φανέλα της Μπέρμιγχαμ.

Οι «μπλε» υποδέχθηκαν απόψε (9/1) την Αρσεναλ και πήραν την πρώτη νίκη της σεζόν, σε ένα ματς όπου η 24χρονη φορ από την Κρήτη όχι μόνο βρήκε δίχτυα αλλά και αναδείχθηκε MVP! Το συγκεκριμένο βραβείο απονεμήθηκε για πρώτη φορά σε Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια.

A belated birthday present for @veatriki_sarri as she adds a second for Birmingham City.pic.twitter.com/3lMaAZpGH4