Επιτέλους, καλά νέα μετά από καιρό για τη Λίβερπουλ σχετικά με την πανδημία! Ο Γιούργκεν Κλοπ ανάρρωσε από τον κορονοϊό, παρουσίασε τον προβλεπόμενο αριθμό αρνητικών τεστ και έτσι θα επιστρέψει στον πάγκο των «Κόκκινων» για την σημερινή αναμέτρηση του FA Cup απέναντι στην Σριούσμπερι (16.00, CosmoteSport 8HD).

Υπενθυμίζουμε ότι ο Γερμανός είχε εμφανίσει θετικό τεστ τις παραμονές του ντέρμπι με την Τσέλσι την προηγούμενη εβδομάδα, με συνέπεια να μην ακολουθήσει την αποστολή της Λίβερπουλ στο Λονδίνο. Σε αυτό το ματς στον πάγκο είχε καθίσει ο Πεπ Λάιντερς, πρώτος βοηθός του Κλοπ, ο οποίος επίσης βρέθηκε θετικός τις επόμενες ημέρες.

Η κρίση με τα κρούσματα στους «κόκκινους» οδήγησε μεταξύ άλλων στο κλείσιμο του προπονητικού τους κέντρου και την αναβολή του ημιτελικού του Carabao Cup κόντρα στην Άρσεναλ, ενώ παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστος ο ακριβής αριθμός των ποδοσφαιριστών της ομάδας που νοσούν με COVID.

Όπως είναι φυσικό, τέλος, ο Κλοπ αναμένεται να παρατάξει στο χορτάρι του «Άνφιλντ» αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, αφού το σημερινό παιχνίδι είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για πολλούς από αυτούς να καταγράψουν τα πρώτα λεπτά συμμετοχής τους με την αντρική ομάδα.

Jürgen Klopp will take charge of our Emirates FA Cup third-round tie with Shrewsbury Town today. #LIVSHR