Νέος αγωνιστικός «πονοκέφαλος» για τον Αντόνιο Κόντε, ο οποίος θα στερηθεί για το υπόλοιπο του μήνα τον Χιουίνγκ Μιν Σον.

Με άσχημο τρόπο ξεκίνησε το 2022 για την Τότεναμ, καθώς τα «Σπιρούνια» θα χάσουν μέχρι το τέλος του μήνα τον καλύτερο τους παίκτη στη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, τον Χιουίνγκ Μιν Σον. O Κορεάτης επιθετικός τραυματίστηκε στον πρώτο ημιτελικό του League Cup απέναντι στην Τσέλσι, έγινε αλλαγή στο 79ο λεπτό και οι εξετάσεις του έδειξαν πως υπέστη θλάση.

Ο κορυφαίος Ασιάτης ποδοσφαιριστής της χρονιάς θα μείνει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα και μεταξύ άλλων θα χάσει τους δυο αγώνες με τη Τσέλσι για League Cup και Premier League, το ντέρμπι με την Άρσεναλ και την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λέστερ.

Ο Σον μέσα στη σεζόν έχει αγωνιστεί σε 25 παιχνίδια, έχει σκοράρει εννέα φορές και έχει μοιράσει πέντε ασίστ.

Son is INJURED 😥



Conte says the South Korean could be out until the international break ❌ pic.twitter.com/yxgfXnevau