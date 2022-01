Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι το προπονητικό κέντρο της ομάδας άνοιξε ξανά μετά την εμφάνιση πολλών κρουσμάτων κορονοϊού, αλλά και ότι ο Γιούργκεν Κλοπ παραμένει σε καραντίνα.

Πριν από μερικές ημέρες η η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά την λειτουργία του AXA Training Center, του προπονητικού της κέντρου, εξ' αιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων στις τάξεις της ομάδας τις τελευταίες μέρες.

Οπως επίσης η ραγδαία έξαρση των κρουσμάτων στις τάξεις των «κόκκινων» είχε σαν αποτέλεσμα την αναβολή του πρώτου ημιτελικού του Carabao Cup, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για την περασμένη Πέμπτη.

Ωστόσο, με ανακοίνωσή της η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι το προπονητικό κέντρο της άνοιξε ξανά. Μετά από συνεννόηση με την αρμόδια αρχή Δημόσιας Υγείας, οι εργασίες έχουν πλέον επανέλθει στο πλαίσιο της προετοιμασίας της πρώτης ομάδας στο γήπεδο προπόνησης.

Παρ' όλα αυτά ο Γιούργκεν Κλοπ δεν θα βρίσκεται ούτε στον αγώνα των «Reds» με την Σριούσμπερι Τάουν την Κυριακή (09/01, 16:00) για το Κύπελλο Αγγλίας, μιας και παραμένει σε καραντίνα λόγω κορονοϊού και χρέη προπονητή θα αναλάβει ο άμεσος συνεργάτης του Γερμανού τεχνικού, Πίτερ Κράβιτζ.

We can confirm the first-team facilities at AXA Training Centre have now reopened.