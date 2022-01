Με ένα τρομερό βίντεο η Άρσεναλ στέλνει εξαιρετικό μήνυμα προκειμένου οι νέοι να μείνουν μακριά από την εγκληματικότητα και τις συμμορίες.

Η εγκληματικότητα με τις συμμορίες ανηλίκων στο Λονδίνο παραμένει ανεξέλεγκτη. Οι συμμορίες επιδίδονται σε ένα ανελέητο κυνηγητό μεταξύ τους και όχι μόνο, επιχειρώντας να μαχαιρώσουν και να σκοτώσουν άλλα παιδιά με έπαθλο την εδραίωση της κυριαρχίας τους στον κόσμο της βίας και της παρανομίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 2021 να καταγραφεί ρεκόρ θανάτων νέων παιδιών στο Λονδίνο και 30 έφηβοι να μαχαιρωθούν μέχρι θανάτου.

Στο πλαίσιο αυτό η Άρσεναλ, με ένα τρομερό και συγκινητικό βίντεο στα social media, με πρωταγωνιστές τον θρύλο της ομάδας Ίαν Ράιτ τον ηθοποιό Ίντρις Έλμπα και αρκετούς ποδοσφαιριστές από το τωρινό ρόστερ στέλνει εξαιρετικό μήνυμα για να μείνουν οι νέοι μακριά από την εγκληματικότητα και τις συμμορίες.

Προκειμένου να εξαλείψει το... κόκκινο, το οποίο είναι το χρώμα του αίματος, η Άρσεναλ αποφάσισε να αντικαταστήσει την εμβληματική της φανέλα και να αγωνιστεί στο FA με ολόλευκα. Συγκεκριμένα, οι «κανονιέρηδες» θα φορέσουν στον αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ την Κυριακή (09/01) για το Κύπελλο μία ειδικά διαμορφωμένη εμφάνιση η οποία θα είναι στα λευκά.

«Πέρυσι σημειώθηκε ρεκόρ δολοφονίας εφήβων στο Λονδίνο.

Είναι καιρός να κάνετε μια πραγματική αλλαγή, μέσα από πραγματική δράση.

Η λευκή μας εμφάνιση δεν είναι προς πώληση, ούτε για κέρδος. Οχι άλλο κόκκινο», αναφέρεται στη λεζάντα του βίντεο.

