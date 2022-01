«Ο Κριστιάνο μπορεί να αποχωρήσει από την Γιουνάιτεντ αν δεν εγκρίνει τον νέο προπονητή ή παραμείνει ο Ράνγκνικ»

Ξαφνικά το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρίνεται αβέβαιο, καθώς σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα ο Πορτογάλος αστέρας ενδέχεται να αποχωρήσει σε περίπτωση που δεν εγκρίνει τον νέο προπονητή της ομάδας.

Γιουνάιτεντ σε κρίση! Οι «κόκκινοι διάβολοι» διανύουν ίσως μία από τις χειρότερες περιόδους στην ιστορία τους κι αυτό αποδεικνύεται κι από το γεγονός ότι 17 παίκτες της Γιουνάιτεντ πως έχουν εκφράσει τάσεις φυγής από τον σύλλογο.

Οι αλλαγές μάλιστα στο τεχνικό τιμ και η άφιξη του Ραλφ Ράνγκνικ όχι μόνο δεν κατάφεραν να περιορίσουν την κρίση, αλλά φαίνεται πως τη διόγκωσαν! Ο Γερμανός τεχνικός δυσκολεύεται να ενώσει τους ποδοσφαιριστές του και φαίνεται πως έχει χάσει την... μπάλα. Δεν είναι λίγοι παίκτες οι οποίοι έχουν αρχίσει και αμφισβητούν τις προπονητικές ικανότητες του Ράνγκνικ αλλά και την ικανότητά του να ηγηθεί ενός συλλόγου όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ενας από αυτούς φαίνεται ότι είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Σύμφωνα με την Daily Star, ο 36χρονος Πορτογάλος ενδέχεται να ετοιμάσει βαλίτσες σε περίπτωση που δει τον Ράνγκνικ να μονιμοποιείται στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων». Ακόμα και σε περίπτωση που αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία και η διοίκηση της αγγλικής ομάδας προσλάβει κάποιον προπονητή τον οποίο ο Κριστιάνο δεν εγκρίνει, τότε ο άλλοτε άσος της Γιουβέντους θα εξετάσει το μέλλον του στο «Όλντ Τράφορντ».

Εως τώρα πάντως ο Ρονάλντο έχει σκοράρει 14 φορές σε 22 εμφανίσεις έχοντας μάλιστα και τρεις ασίστ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό ούτε για να σώσει τη δουλειά του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αλλά ούτε και για να σταθεροποιήσει τη θέση της Γιουνάιτεντ στην πρώτη τετράδα της βαθμολογικής κατάταξης στην Premier League.

