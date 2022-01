Συναγερμός έχει σημάνει στις τάξεις της Μάντσεστερ Σίτι, μετά το γεγονός ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα αλλά και 21 μέλη της ομάδας, εκ των οποίων επτά είναι ποδοσφαιριστές, διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό!

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης (06/01) η Μάντσεστερ Σίτι, γνωστοποίησε ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ο Καταλανός τεχνικός των Πολιτών, επέστρεψε θετικό τεστ την περασμένη Τρίτη κι έκτοτε έχει τεθεί σε καραντίνα.

Οπως σε απομόνωση τέθηκε και το δεξί χέρι του στην τεχνική ηγεσία της Σίτι, Χουάνμα Λίγιο. Ετσι, ούτε ο Γκουαρδιόλα αλλά ούτε και ο Λίγιο δεν θα μπορέσουν να παρευρεθούν στην αναμέτρηση της ομάδας με την Σουίντον για το FA Cup. Παρ' όλα αυτή το ματς Κυπέλλου όπως όλα δείχνουν θα διεξαχθεί κανονικά και χρέη προπονητή θα αναλάβει ο Ροδόλφο Μπορέλ.

Πλέον ο αριθμός των ανθρώπων της Σίτι που βρίσκονται σε απομόνωση λόγω του κορονοϊού ανέρχεται στους 21, εκ των οποίων οι 14 είναι μέλη του συλλόγου και οι υπόλοιποι επτά είναι παίκτες της πρώτης ομάδας.

Pep Guardiola will miss tomorrow evening’s FA Cup trip to Swindon Town after testing positive for Covid-19.



