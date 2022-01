Ποινικό αδίκημα χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η Λιντς, την εισβολή παιδιών στον αγωνιστικό χώρο και θα τιμωρεί με αποκλεισμό ενός έτους από τα γήπεδα τους γονείς ή κηδεμόνες παιδιών.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει μικρούς φίλους του ποδοσφαίρου να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να αγγίξουν ή στην καλύτερη να δεχθούν μια αγκαλιά ή ακόμα και μια φανέλα από τους ποδοσφαιριστές που έχουν ως πρότυπα.

Μάλιστα, πιτσιρικάδες δεν γίνονται αντιληπτοί από την ασφάλεια του κάθε γηπέδου, με αποτέλεσμα να τρυπώνουν και να δημιουργούν... μπελάδες στις ομάδες. Τουλάχιστον έτσι το βλέπει η Λιντς, η οποία με ανακοίνωση που εξέδωσε, γνωστοποίησε ότι θα επιβάλει θα επιβάλει αποκλεισμό ενός έτους από τα γήπεδα σε γονείς ή κηδεμόνες παιδιών που εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο.

Πρόσφατα πάντως μετά το τέλος του αγώνα της Τσέλσι με την Τότεναμ, ένας μικρός θαυμαστής του Κεπά έτρεξε προς την πλευρά του Ισπανού πορτιέρε, φορώντας γάντια τερματοφύλακα στα χέρια του. Ο γκολκίπερ των «μπλε» δεν τον απομάκρυνε αλλά μάλιστα τον πήρε μια ζεστή αγκαλιά, με αποτέλεσμα αυτή να μένει ως αποτύπωμα στη μνήμη του πιτσιρικά για όλη του τη ζωή.

