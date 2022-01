Η Λίβερπουλ φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Λουίς Ντίας από την Πόρτο, έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Το πρώτο της απόκτημα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο φαίνεται πως θα ολοκληρώσει πολύ σύντομα η Λίβερπουλ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Λουίς Ντίας προβάρει τη φανέλα των «Reds».

Συγκεκριμένα το «Eurosport» τονίζει ότι η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ κατέθεσε πρόταση ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ στην Πόρτο, προκειμένου να την πείσει να παραχωρήσει τον 24χρονο μεσοεπιθετικό.

Ο Κολομβιανός άσος, γεννημένος το 1997, αγοράστηκε από την Πόρτο το 2019 από την Ατλέτικο Τζούνιορ της Μπαρανκίγια κι έκτοτε «έγραψε» 39 γκολ σε 121 εμφανίσεις με τους «Δράκους», οι οποίοι το 2020 αποφάσισαν να συμπεριλάβει ρήτρα 80 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιό του.

Ωστόσο, όπως τονίζει το εν λόγω δημοσίευμα η Πόρτο υποχώρησε και φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Λίβερπουλ, προκειμένου η συμφωνία να ολοκληρωθεί στα 60 εκατομμύρια ευρώ.

