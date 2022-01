Ο Κάι Χάβερτς είχε μια πολύ άτυχη στιγμή στον αγώνα με την Τότεναμ, καθώς υπέστη εξάρθρωση δακτύλου στο δεξί του χέρι και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο 22χρονος Γερμανός μεσοεπιθετικός ήταν εκείνος που έβαλε την Τσέλσι μπροστά στο σκορ και παράλληλα τις βάσεις για τη νίκη με 2-0 απέναντι στην Τότεναμ, για τα ημιτελικά του League Cup.

Ωστόσο, ο Τόμας Τούχελ αποφάσισε να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου τον Χάβερτς στο δεύτερο ημίχρονο, λόγω σοβαρού τραυματισμού στο δάχτυλο.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός άσος των Λονδρέζων υπέστη εξάρθρωση δακτύλου στο δεξί του χέρι με αποτέλεσμα το μικρό του δάκτυλο να παραμορφωθεί. Από την πλευρά του ο Χάβερτς επέμενε ότι μπορούσε να συνεχίσει στο ματς, ωστόσο τόσο το ιατρικό επιτελείο των «μπλε» όσο και ο Τόμας Τούχελ είχαν αντίθετη άποψη κι έτσι ο Γερμανός τεχνικός αποφάσισε να τον αποσύρει στον πάγκο.

Kai Havertz went through it against Tottenham 😳 pic.twitter.com/t6G7kMU32g