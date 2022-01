Η EFL έκανε τελικά δεκτό το αίτημα της Λίβερπουλ για αναβολή του πρώτου ημιτελικού του Carabao Cup, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος για το βράδυ της Πέμπτης 6/1.

Η EFL ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ότι τελικώς δεν θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Λίβερπουλ για τα ημιτελικά του League Cup, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο βράδυ στις 21.45 ώρα Ελλάδας.

Η ραγδαία έξαρση των κρουσμάτων στις τάξεις των «κόκκινων» είχε σαν αποτέλεσμα την υποβολή αιτήματος αναβολής από τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ προς την EFL για την αναβολή του ημιτελικού, αίτημα που έκανε δεκτό η English Football League μετά από την εξέτασή του που διήρκησε αρκετές ώρες. Οι ιθύνοντες της EFL επί της ουσίας δέχτηκαν τον ισχυρισμό των «κόκκινων» ότι δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό ποδοσφαιριστών ώστε να μπορούν να παραταχθούν στο χορτάρι του «Emirates».

Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι ο βοηθός του Γιούργκεν Κλοπ, Πεπ Λάιντερς, νοσεί από κορονοϊό, όπως και το γεγονός ότι το προπονητικό κέντρο της Λίβερπουλ έκλεισε προσωρινά προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της COVID στις τάξεις της ομάδας.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί τελικά την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου, ενώ θα υπάρξει αντιμετάθεση των εδρών κάθε ημιτελικού. Με λίγα λόγια, η αναμέτρηση στο «Άνφιλντ» θα πραγματοποιηθεί κανονικά στις 13 του μήνα, απλώς θα αποτελέσει τον πρώτο ημιτελικό (με τον αρχικό προγραμματισμό ήταν ο δεύτερος ημιτελικός), ενώ το ματς στο «Emirates» θα μετατραπεί σε δεύτερο ημιτελικό, από τον πρώτο που προέβλεπε η κλήρωση.

