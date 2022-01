Τούχελ για Λουκάκου: «Ζήτησε συγγνώμη, είναι αφοσιωμένος στην Τσέλσι»

Ο Τόμας Τούχελ μίλησε για τη διαμάχη αλλά και όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα με τον Ρομέλου Λουκάκου, ζητώντας από τον κόσμο να αποδεχθεί τη συγγνώμη του Βέλγου στράικερ.

Ρομέλου Λουκάκου και Τόμας Τούχελ έπειτα από δύο ημέρες... διαμάχης, άφησαν στην άκρη τις διαφορές τους και πλέον είναι έτοιμοι να συνεργαστούν ξανά.

Ο Βέλγος στράικερ από την πλευρά του ξεκαθάρισε τόσο στον προπονητή του, όσο και στην διοίκηση ότι πρόθεσή του είναι να παραμείνει κάτοικος «Στάμφορντ Μπριτζ». Τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, καθώς τότε σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η Τότεναμ του Αντόνιο Κόντε θα κάνει μπάσιμο για την απόκτηση του.

Ο Τούχελ βέβαια αναμένεται να τον έχει ξανά στη διάθεσή του, ενόψει της αναμέτρησης με την Τότεναμ για τα ημιτελικά του Carabao Cup και δεν αποκλείεται να του δώσει και χρόνο συμμετοχής μιας και προπονήθηκε κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα την Δευτέρα (03/01).

«Ζήτησε συγγνώμη και επέστρεψε στην ομάδα. Το θέμα δεν ήταν μεγάλο όσο νομίζετε. Για μένα ήταν σημαντικό να καταλάβω ότι η συνέντευξη που έδωσε δεν ήταν σκόπιμη από τον Ρομέλου. Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και να αποδεχθούμε τη συγγνώμη του.

Ο Ρομέλου γνωρίζει πολύ καλά τι συνέβη και τι δημιούργησε. Αισθάνεται την ευθύνη να καθαρίσει όλη αυτή την αναστάτωση που προκλήθηκε. Δεν έχει άλλη επιλογή, είναι παίκτης μας. Είναι αφοσιωμένος στην Τσέλσι. Δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα και είναι πολύ συναισθηματικός τύπος. Ελπίζω ότι οι οπαδοί θα το δεχθούν και θα υποστηρίξουν την ομάδα. Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου ο Γερμανός τεχνικός των Λονδρέζων.

Tuchel: "Romelu Lukaku apologized and he's back in the squad. For me was important to understand that it [the interview] was not intentional from Romelu. This is not as big as people want it to be - it's not small but we can stay calm and accept his apologies". 🔵 #CFC pic.twitter.com/veyLDvsJO7