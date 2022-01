Κόβασιτς - Καντέ: Παρέδωσαν σεμινάριο για τους επίδοξους χαφ (pics & vids)

Η εμφάνιση των Ματέο Κόβασιτς και Ενγκολό Καντέ στον άξονα της Τσέλσι, η αποτελεσματικότητα στις κινήσεις τους και η συμβολή τους στην επαναφορά των «μπλε» στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, είναι άξια προς μελέτη...

Ο Κροάτης και ο Γάλλος έκαναν τα πάντα. Και ο ένας πρόσθεσε κι ένα γκολ στις επιδόσεις του στον αγωνιστικό χώρο στο κρισιμότατο ματς με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ (τον οποίο αντικατέστησε ο Πεπ Λίντερς αφού ο κόουτς νοσεί από κορονοϊό).

Οι Κόβασιτς και Καντέ ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στο χώρο του κέντρου για το σύνολο του Τόμας Τούχελ και είναι από τις περιπτώσεις που οι αριθμοί επιβεβαιώνουν απόλυτα και αποτελούν καθρέφτη αυτού που είδε ο κόσμος που παρακολούθησε το ντέρμπι της Κυριακής...

Οι Λονδρέζοι έμειναν στο -10 από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας της φετινής Premier League, Μάντσεστερ Σίτι, η Λίβερπουλ έμεινε λίγο πιο πίσω και έτσι οι «πολίτες» παίζουν... μπάλα μόνοι τους το επόμενο διάστημα βάζοντας πλώρη για την εξασφάλιση ενός πρωταθλήματος ακόμα.

Απέναντι σε Φαμπίνιο, Μίλνερ και Χέντερσον – οι τρεις δηλαδή που ξεκίνησαν στο ματς για τη Λίβερπουλ προτού γίνουν αλλαγές – οι Καντέ και Κόβασιτς στον άξονα των Λονδρέζων... έκοβαν κι έραβαν. Και μπορεί στο διάστημα λίγο μετά το δεύτερο γκολ της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ η κατοχή της μπάλας και το μομέντουμ να πήγε προς την πλευρά των φιλοξενούμενων, ωστόσο, αυτό δεν «έριξε» τους δυο «πυλώνες» της Τσέλσι.

Ο Κροάτης μαζί με τον Γάλλο είχαν ο καθένας 100% επιτυχία στα τάκλιν που επιχείρησαν αλλά και στις προσωπικές τους μονομαχίες (το κλασσικό ένας με έναν, take-ons), με τον «Κόβα» να έχει 11 ανακτήσεις της κατοχής της μπάλας και τον άνθρωπο με τα... πολλά πνευμόνια να έχει κερδίσει τη μπάλα 14 φορές, τις περισσότερες από κάθε άλλον!

Παράλληλα, ο Καντέ είχε και ένα ποσοστό 100% επιτυχίας στις μακρινές μεταβιβάσεις, κάτι που συμπλήρωσε ο Κόβασιτς με το δικό του 100% στις εναέριες διεκδικήσεις της μπάλας.

Mateo Kovačić's first half by numbers vs. Liverpool: 100% tackle success 100% take-ons completed 8 ball recoveries 5 final ⅓ entries 3 duels won 1 shot 1 goal A sensational strike.

N'Golo Kanté's game by numbers vs. Liverpool:



100% tackle success

100% take-ons completed

100% long pass accuracy

85 touches

71 passes

61 passes completed

14 ball recoveries (most)

4 duels won

3 take-ons completed

3 chances created (most)

2 interceptions

1 assist



Pure class. 👌