Τούχελ: «Μίλησα με ποδοσφαιριστές μου για το θέμα του Λουκάκου, έχουμε συνάντηση τη Δευτέρα για το μέλλον του»

O Τόμας Τούχελ μίλησε για το «φλέγον» ζήτημα με τον Ρομέλου Λουκάκου και προανήγγειλε εξελίξεις από τη Δευτέρα (3/1), αφήνοντας ανοιχτή τη «πόρτα» της επιστροφής.

Η Τσέλσι αφήνει πλέον πίσω της το παιχνίδι με τη Λίβερπουλ και εστιάζει στο φλέγον ζήτημα που αφορά το μέλλον του Ρομέλου Λουκάκου. Ο Βέλγος εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του για το πρώτο του μισό της σεζόν στο Λονδίνο και τη «νοσταλγία» του για την Ίντερ με τον Τόμας Τούχελ να απαντά με το να τον αφήνει εκτός αποστολής για το ντέρμπι με τους «Κόκκινους».

Ο Γερμανός προπονητής στις δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τη Λίβερπουλ αναφέρθηκε στο θέμα του διεθνή Βέλγου φορ και αποκάλυψε πως έχει προγραμματιστεί συνάντηση τη Δευτέρα (3/1) για το μέλλον του, ενώ επισήμανε πως στις όποιες αποφάσεις του έχει πάρει συμβουλές από τους ποδοσφαιριστές του.

«Υπάρχει συνάντηση τη Δευτέρα. Χρειαζόμασταν χρόνο και γι' αυτό καθυστερήσαμε την απόφαση. Νόμιζα ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει κάτι τέτοιο στην καριέρα μου.

Δεν παίρνω αποφάσεις μόνος μου στο γραφείο μου. Παίρνω αποφάσεις για την ομάδα, οπότε πρώτα ακούω τις απόψεις των ποδοσφαιριστών μου. Δεν νιώθω ότι έχω δεχθεί επίθεση ή απογοήτευση, δεν είναι προσωπικό.

Όμως το θέμα έγινε μεγάλο σε ένα Σάββατο που την επόμενη μέρα παίζαμε με τη Λίβερπουλ. Υπήρξε θόρυβος. Προστατεύσαμε την προετοιμασία, αυτό χρειαζόμασταν και γι' αυτό βρέθηκε εκτός αποστολής. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι και χρειάζεται να αποδόσεις σε κορυφαίο επίπεδο.

Είναι παίκτης μας, πάντα υπάρχει δρόμος επιστροφής, όμως θα το ξεκαθαρίσουμε πίσω από κλειστές πόρτες. Μόλις πάρουμε απόφαση και μόλις γνωρίζει ο Ρομέλου, θα ξέρετε και εσείς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γερμανός τεχνικός.

