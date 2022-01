Τούχελ: «Ανησυχητικό να λέει τέτοια πράγματα ένας παίκτης που δείχνει χαρούμενος» (vid)

Ο Τόμας Τούχελ δεν μπορεί να καταλάβει τι έχει συμβεί στο μυαλό του Ρομέλου Λουκάκου και τονίζει ότι ο Βέλγος δείχνει χαρούμενος στην ομάδα και μετά βγαίνει και εμφανίζεται δυσαρεστημένος...

Ο Γερμανός προπονητής μιλώντας ξανά για το μείζον ζήτημα με τον Βέλγο επιθετικό, τον οποίο μάλιστα άφησε εκτός αποστολής για το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Aνέφερε πως προκάλεσε μεγάλες απορίες η συνέντευξη του Λουκάκου, από τη στιγμή που ουδείς είχε καταλάβει ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είναι καλά.

«Το να λέει τέτοια πράγματα ένας παίκτης τον οποίο υπολογίζουμε τρομερά, είναι παίκτης – κλειδί για την ομάδα μας, δείχνει να είναι χαρούμενος και να λέει τελικά το αντίθετο, είναι ανησυχητικό.

Και επιπλέον, δεν αποφασίσαμε να αλλάξουμε το σύστημά μας, οπότε πραγματικά δεν ξέρω...» είπε ο τεχνικός της Τσέλσι.

🗣️ "To speak out these things as a key player for us, who behaves like he is absolutely happy, that is a concern."



