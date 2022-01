Άρσεναλ: Τα πεταμένα μπουκάλια στο χορτάρι μετά τον προκλητικό πανηγυρισμό του Ρόδρι (pic)

Οι οπαδοί της Άρσεναλ άρχισαν να πετούν αντικείμενα προς τον Ρόδρι και τους παίκτες της Σίτι όταν ο Ισπανός σκόραρε στις καθυστερήσεις, με τον αγωνιστικό χώρο στο κόρνερ να γεμίζει μπουκάλια...

Οι «πολίτες» έστω και στο φινάλε με πολύ μεγάλο μόχθο παρά το αριθμητικό τους πλεονέκτημα στο τελευταίο ημίωρο, κατάφεραν με αρκετή δόση τύχης να σκοράρουν και να φύγουν από το «Έμιρεϊτς» με το τελικό 2-1 εις βάρος της Άρσεναλ.

Ο Ρόδρι μόλις βρήκε δίχτυα πανηγύρισε έντονα μπροστά στην εξέδρα των οπαδών των «κανονιέρηδων» που απάντησαν με ρίψη αντικειμένων και το σημείο στο κόρνερ γέμισε από μπουκάλια που είχαν στόχο τους παίκτες του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Η παρακάτω φωτογραφία θα ταίριαζε περισσότερο σε ελληνικό γήπεδο παρά στο «Έμιρεϊτς»...

The bottles thrown at Rodri after his celebration today… #ARSMCI pic.twitter.com/JY7VWtZVzx