Γκουαρδιόλα: «Αν νομίζετε ότι τελείωσε, δώστε μας το τρόπαιο να πάμε στις Μπαχάμες»! (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα γι' ακόμα μια φορά άκουσε πως η Σίτι είναι πλέον σχεδόν οριστικά πρωταθλήτρια Αγγλίας με το +11 στην κορυφή και έδωσε πληρωμένη απάντηση, δείχνοντας πως ακόμα δεν πιστεύει ότι τελείωσε η κούρσα.

Ο Καταλανός κόουτς παραδέχθηκε πως η Άρσεναλ ήταν καλύτερη από τη δική του ομάδα στο ντέρμπι του Σαββάτου στο «Έμιρεϊτς».

Μάλιστα, υποστήριξε πως η απόφαση του Άτγουελ ήταν ορθή για το πέναλτι που πήρε ο Μπερνάρντο Σίλβα από τον Τζάκα, ενώ, δεν εξέφρασε άποψη για την επέμβαση του Έντερσον στον Όντεγκαρντ, λέγοντας πως δεν πρόλαβε να το δει στην οθόνη του γηπέδου.

Όταν άκουσε ξανά από δημοσιογράφο να του λέει πως ίσως το πρωτάθλημα έχει τελειώσει λόγω και της μεγαλύτερης απόστασης που έχει – τουλάχιστον μέχρι την ώρα του ματς της Τσέλσι με τη Λίβερπουλ – διαμορφωθεί στη βαθμολογία, ο Πεπ απάντησε:

«Αν είναι έτσι δώστε μας τον τίτλο να πάμε διακοπές στις Μπαχάμες. Δεν νομίζω όμως ότι είναι όπως τα λέτε...».

🗣️ "I saw the penalty for Bernardo [Silva] from the screen... it's a penalty. I could not see the potential penalty for Ødegaard, I did not watch it."



Pep Guardiola speaks to @CarrieBrownTV following @ManCity's 11th consecutive @premierleague victory.#beINPL #ARSMCI #MCFC pic.twitter.com/TyI53fq2tO