Μάντσεστερ Σίτι: Ρεκόρ βαθμών στο αγγλικό πρωτάθλημα μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος

Ακόμα μια κορυφή για την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έσπασε το ρεκόρ με τους περισσότερους βαθμούς μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος στο αγγλικό πρωτάθλημα!

Πρώτη σε νίκες, πρώτη σε βαθμούς! Η Μάντσεστερ Σίτι του Γκουαρδιόλα έσπασε ό,τι ρεκόρ βρήκε στο διάβα της μέσα στο 2021 και έθεσε νέα ορόσημα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Όπως αποδείχθηκε άλλωστε το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες στην Premier League μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος δεν ήταν από μόνο του αρκετό και η ομάδα του Μάντσεστερ πρόλαβε να σπάσει ακόμα ένα λίγο πριν από την εκπνοή της χρονιάς.

Κι αυτό διότι σύμφωνα με την επίσημη στατιστική υπηρεσία (opta) χάρη στην τελευταία τους επικράτηση απέναντι στην Μπρέντφορντ , οι Πολίτες έφτασαν τους 110 βαθμούς μέσα στο 2021, τους περισσότερους δηλαδή που κατέγραψε ποτέ ομάδα στο αγγλικό πρωτάθλημα μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος!

Μέχρι τώρα η καλύτερη σχετική επίδοση άνηκε στη Λίβερπουλ, η οποία το 1982 είχε σταματήσει στους 107.

110 - Manchester City won 110 points in the Premier League in 2021, 27 more than any other side. It is the most points any side has won in a year in top-flight history, with their win over Brentford taking them ahead of the 107 that Liverpool won during 1982. Record-breakers. pic.twitter.com/XdjwR8i4Ba