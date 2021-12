Τότεναμ: Απίστευτη αντίδραση πιτσιρίκας όταν την χαιρετάει ο Σον

Ο Σον χαιρετάει ένα μικρό κοριτσάκι στην κερκίδα στο πρόσφατο παιχνίδι της Τότεναμ με την Γουέστ Χαμ και η αντίδραση της πιτσιρίκας είναι όλα τα λεφτά!

Η Τότεναμ υποδέχθηκε την Γουέστ Χαμ την περασμένη εβδομάδα στο και επικρατώντας 2-1 πήρε το εισιτήριο για την ημιτελική φάση του League Cup.

Παρούσα στο «Tottenham Hotspur Stadium» μια μικρή φίλαθλος των Σπερς που χαιρετούσε επίμονα τους παίκτες του Αντόνιο Κόντε ενώ εκείνοι προθερμαίνονταν.

Όταν ο Σον αντιλήφθηκε την παρουσία της έγνεψε προς το μέρος της και χαμογέλασε και η αντίδρασή της είναι πραγματικά απίστευτη!

Γι'αυτά τα παιδικά χαμόγελα είναι το ποδόσφαιρο!

Δείτε το βίντεο:

When Sonny waves at you ⚽️😍

Great game against West Ham last week, made even sweeter for this little darling with a wave from the king himself 🤍https://t.co/stLDAuo66q#sonny #hmson7 #thfc #coys #heungminson #sonheungmin pic.twitter.com/q1moNZdxPs