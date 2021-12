Το τελευταίο Siuuu για το 2021 από τον Κριστιάνο (vid)

Με ακόμα ένα γκολ έκλεισε το 2021 ο Κριστιάνο Ρονάλντο πετυχαίνοντας το τρίτο τέρμα της Γιουνάιτεντ απέναντι στην Μπέρνλι (3-1) και το «Ολντ Τράφορντ» φώναξε για τελευταία φορά Siuuu για το έτος που αποχωρεί.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν να επιστρέψουν στις νίκες μετά το 1-1 με τη Νιούκαστλ και αποχαιρετούν το 2021 με θετικό αποτέλεσμα μπροστά στο κοινό τους, παίρνοντας πολύ άνετα τη νίκη κόντρα στους «clarets» του Σον Ντάις.

Ο Κριστιάνο σκόραρε μαζί με τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ και το αυτογκόλ του Μι για να οδηγηθεί η ομάδα του Ράνγκνικ στη νίκη, παραμονή των 80ων γενεθλίων του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και το «Ολντ Τράφορντ» φώναξε για τελευταία φορά μέσα στο έτος το Siuuuu.

