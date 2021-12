Γκουαρδιόλα: «Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά μη λέτε ότι τελείωσε το πρωτάθλημα» (vid)

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα σε καμία περίπτωση δεν θα ασπαζόταν την οποιαδήποτε άποψη περί επιτυχημένης αποστολής της Σίτι για τον τίτλο με το +8 και ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν ακόμα 54 βαθμοί να διεκδικήσει η ομάδα του.

Οι «γαλάζιοι» του Μάντσεστερ θα αλλάξουν χρόνο στην ηρεμία και την χαρά του +8 από την Τσέλσι στη βαθμολογία της Premier League, αφού, επικράτησαν 1-0 της Μπρέντφορντ εκτός έδρας για την 20η αγωνιστική, τη στιγμή που οι «μπλε» έμεναν στο 1-1 με την Μπράιτον στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν σίγουρος και προετοιμασμένος για το γεγονός πως θα άκουγε από τους εκπροσώπους του Τύπου ότι η Σίτι είναι πλέον αδιαφιλονίκητο φαβορί γι' ακόμα ένα πρωτάθλημα το οποίο φαντάζει... σχεδόν τελειωμένο. Έτσι, απάντησε αμέσως:

«Ήμασταν στο 4-0 και μέσα σε 20 λεπτά το προηγούμενο ματς είχε γίνει 4-3. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια για τη νίκη, αλλά δεν αποδέχομαι ότι τελείωσε το πρωτάθλημα.

Υπάρχουν ακόμα 54 βαθμοί να διεκδικήσουμε. Η Τσέλσι και η Λίβερπουλ είναι εξαιρετικές ομάδες, η μια είναι Πρωταθλήτρια Ευρώπης και η άλλη είναι ο βασικός μας αντίπαλος τα τελευταία χρόνια. Δεν φτάσαμε στο +8 επειδή δεν νίκησαν εκείνοι, αλλά επειδή εμείς πήραμε 10 ματς στη σειρά».

