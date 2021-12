Τότεναμ: Το οφσάιντ που προκάλεσε αντιδράσεις και στέρησε τη νίκη κόντρα στη Σαουθάμπτον (vid)

Ο Χάρι Κέιν σκόραρε δις στο St. Mary's, μέτρησε μονάχα το ένα του γκολ και η Τότεναμ αισθάνεται αδικημένη από τον VAR και το οφσάιντ που εντόπισε στο 54' της ισοπαλίας (1-1) με την Σαουθάμπτον.

Είναι από τις στιγμές που δεν μπορείς να καταλάβεις αν τελικά η τεχνολογία ήρθε στο ποδόσφαιρο για να διορθώνει τα σοβαρά και προφανή λάθη ή αν πρέπει να μετράει μέχρι και τα χιλιοστά για να εντοπίσει μια παράβαση που ποτέ κανείς δεν θα μπορούσε να δει.

Η Τότεναμ γι' ακόμα μια φορά είναι πρωταγωνίστρια σε αυτό το δίλημμα και στερήθηκε μια σημαντική νίκη απέναντι στην Σαουθάμπτον το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο Χάρι Κέιν σκόραρε στο 54' για την ανατροπή της ομάδας του, όμως, το γκολ του δεν μέτρησε ποτέ.

Ο VAR είδε πως ... κάτι τέλος πάντων δεν ήταν στην ίδια ευθεία με τον τελευταίο αμυντικό και έτσι αποφάσισε να υποδείξει πως ο Άγγλος επιθετικός των «σπιρουνιών» ήταν εκτεθειμένος...

Harry Kane denied a goal by VAR ruling this offside 😳



Do you agree with the call? 🗣 pic.twitter.com/mCWpCe5tzn