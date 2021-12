Σαλάχ: Χαμένο πέναλτι μετά το 2017 και back-to-back παιχνίδια δίχως γκολ/ασίστ! (vid)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ απέτυχε να σκοράρει για τη Λίβερπουλ απέναντι στη Λέστερ, έχασε το πρώτο του πέναλτι μετά το 2017 και αυτό μάλλον ήταν καθοριστικό για τους «κόκκινους» στο παιχνίδι της Τρίτης. Ο Αιγύπτιος δεν είχε βοηθήσει ούτε απέναντι στην Τότεναμ...

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ μετά το 2-2 με την Τότεναμ στο Λονδίνο άφησε βαθμούς και στο Λέστερ όπου ηττήθηκε από τις «αλεπούδες» του Μπρένταν Ρότζερς με το γκολ του Αντεμόλα Λούκμαν που είχε μπει στο ματς με αλλαγή στο δεύτερο μέρος και σκόραρε ελάχιστα λεπτά μετά την είσοδό του.

Οι «κόκκινοι» ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι στο ματς, όμως, στις λιγοστές εξαιρετικές ευκαιρίες που δημιούργησαν βρήκαν απέναντί τους τον Κάσπερ Σμάιχελ.

Ο Δανός ήταν και ο λόγος που ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν σκόραρε με εκτέλεση πέναλτι για πρώτη φορά από το 2017 στο πρωτάθλημα, έχοντας προηγουμένως 15 διαδοχικές επιτυχίες από την άσπρη βούλα.

Επιπλέον, για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στην Premier League ο διεθνής επιθετικός αποτυγχάνει να συνεισφέρει για την ομάδα του είτε με γκολ είτε με κάποια ασίστ, ωστόσο, δεν είχε και τύχη καθώς η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι μετά το «ριμπάουντ» που πήρε από την απόκρουση του Σμάιχελ.

Για το 2021, πάντως, παρέμεινε στα 26 γκολ μακριά από το «Άνφιλντ» και κλείνει το έτος με 37 τέρματα συνολικά. Μονάχα ο Ίαν Ρας έχει πετύχει περισσότερα σε ένα ημερολογιακό έτος με την κόκκινη φανέλα, έχοντας 44 το 1986 και 38 το 1982.

Mohamed Salah had scored each of his last 15 penalties in the Premier League before this evening.



Kasper Schmeichel becomes just the second goalkeeper to save a Mo Salah penalty in the Premier League after Jonas Lossl in 2017. 🧤 pic.twitter.com/IsewzAtQGm