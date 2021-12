Στην αποστολή της Γουέστ Χαμ η 6χρονη Άιλα, το κοριτσάκι-μασκότ των Χάμερς με τη σπάνια μορφή καρκίνου

Η μικρή Άιλα δεν κατάφερε να δώσει το παρών στο ματς της Γουέστ Χαμ. Οι Χάμερς, όμως, φρόντισαν να την έχουν στην αποστολή τους, όσο εκείνη έδινε τη «μάχη» της στο νοσοκομείο, πάσχοντας από σπάνια μορφή καρκίνου που δεν της έχει αφήσει παρά μερικές εβδομάδες ζωής...

Η Γουέστ Χαμ υποδέχθηκε τη Σαουθάμπτον με τον πιο ξεχωριστό12ο παίκτη στην αποστολή της. Την 6χρονη Άιλα Κέιτον, ένα κοριτσάκι φίλαθλο της ομάδας που το 2018 είχε κάνει την εμφάνισή της στο «London Stadium» στην αγκαλιά του αρχηγού, Μαρκ Νόουμπλ. Κι από τότε, άπαντες τη λάτρεψαν, αναγάγοντάς την σε άτυπη μασκότ του κλαμπ. Έτσι κι αλλιώς, ήταν και παραμένει κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Ένα σύμβολο στη «μάχη» κατά του παιδικού καρκίνου, αφού η μικρούλα Άιλα διαγνώσθηκε και παλεύει από τα δύο της έτη με κακόηθες νευροβλάστωμα, μία σπάνια νόσο που προσβάλλει μόλις 100 παιδιά τον χρόνο.



Η Άιλα είχε την ατυχία να συμπεριληφθεί στη μελανή μειονότητα. Είχε, όμως, την τύχη να γεννηθεί από δύο αφοσιωμένους γονείς που δίνουν κυριολεκτικά τα πάντα για να επεκτείνουν όσο το δυνατόν τη ζωή της. Στην περίπτωσή τους, το «τα πάντα» είναι κυριολεκτικό. Το 2018, πούλησαν το σπίτι τους στο Έσεξ για να καλύψουν τα έξοδα των θεραπειών της σε ειδική ογκολογική μονάδα στη Βαρκελώνη. Κι από εκεί που οι γιατροί έδιναν μόλις τρεις μήνες ζωής, η μικρή Άιλα με την απαραίτητη φροντίδα και τις θεραπείες ξεγέλασε τον χρόνο, κέρδισε κι άλλο κι έφτασε τα έξι της. Ο σπαρακτικός φόβος των γονέων της, όμως, παίρνει ξανά προβάδισμα, καθώς οι γιατροί πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι ο καρκίνος έχει περάσει σε στάδιο χωρίς επιστροφή και δεν επιδέχεται καμίας επιπλέον θεραπείας,με το διάστημα που της δίνουν να είναι μόλις μερικές εβδομάδες...



Παρ' όλα αυτά, η μικρή Άιλα συνεχίζει τον αγώνα της με χαμόγελο και σκόπευε να δώσει το παρών στο παιχνίδι της Γουέστ Χαμ κόντρα στη Σαουθάμπτον. Ωστόσο, η οικογένειά της ενημέρωσε το κλαμπ πως δεν θα τα κατάφερνε, καθώς έπρεπε να βρεθεί στο νοσοκομείο για μετάγγιση αίματος. Γι' αυτό, οι Λονδρέζοι πήραν μια σπουδαία πρωτοβουλία και συμπεριέλαβαν το όνομά της στο έγγραφο με την αποστολή του Ντέιβιντ Μόγιες για το παιχνίδι απέναντι στους Αγίους. Με το Νο12, ως ο καλύτερος 12ος παίκτης που θα μπορούσαν να έχουν στο πλευρό τους. Και η μικρή το χάρηκε με το παραπάνω, όπως κοινοποίησε μέσω twitter:

«Όποιο κι αν είναι το σκορ του αγώνα, με αυτή την κίνηση η μικρή Άιλα θα είναι νικήτρια»



Isla was due to be a guest @WestHam today but unfortunately she has had to attend the hospital for a blood transfusion, we're sure the number 12 shirt would be pride of place & whatever the score Isla is a winner pic.twitter.com/yYgKSHHpuh