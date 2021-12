Βιεϊρά: Θετικός στον κορονοϊό (και) ο τεχνικός της Κρίσταλ Πάλας

Ο Πατρίκ Βιεϊρά είναι ένα από τα θετικά κρούσματα στις τάξεις της Κρίσταλ Πάλας και έχει μπει μπει ήδη σε καραντίνα.

Το βράδυ των Χριστουγέννων έγινε γνωστό πως ο «κορονοϊός» χτύπησε και τη Κρίσταλ Πάλας. Μάλιστα υπήρχαν πιθανότητες να αναβληθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Τότεναμ, το οποίο όμως ξεκίνησε κανονικά στη Boxing Day.

Όπως έγινε γνωστό ένα από τα κρούσματα στις τάξεις των Λονδρέζων είναι ο προπονητής της ομάδας, Πατρίκ Βιεϊρά. Ο παλαίμαχος χαφ της Άρσεναλ και νυν τεχνικος της Κρίσταλ Πάλας βρέθηκλε θετικός λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τα «Σπιρούνια» και τέθηκε σε καραντίνα.

We can confirm that Crystal Palace manager Patrick Vieira is self-isolating after returning a positive test for Covid-19, and will be absent from the touchline for today’s match against Spurs.



Assistant manager Osian Roberts will deputise for Vieira for today's match.