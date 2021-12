Κρίσταλ Πάλας - Τότεναμ: Κανονικά η αναμέτρηση παρά τα κρούσματα

Κανένα θέμα αναβολής δεν τίθεται στον αγώνα της Κρίσταλ Πάλας με την Τότεναμ κι έτσι θα διεξαχθεί κανονικά (26/12, 17:00)

Η Κρίσταλ Πάλας παρουσίασε και νέα κρούσματα Covid-19 στο εσωτερικό της και αγγλικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για αναβολή της αναμέτρησης με την Τότεναμ.

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν το εν λόγω παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά στο γήπεδο των «σπιρουνιών» (26/12, 17:00, Live Gazzetta, Cosmote Sport 3HD).

Μάλιστα, οι παίκτες του Πατρίκ Βιεϊρά θα υποβληθούν λίγες ώρες πριν το ματς με την Τότεναμ σε νέες εξετάσεις ανίχνευσης κορονοϊού και αν δεν προκύψουν νέα κρούσματα, τότε ο αγώνας θα κυλήσει όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αναβληθεί ήδη τρεις αναμετρήσεις της Boxing Day (Μπέρνλι-Έβερτον που αναβλήθηκε την παραμονή Χριστουγέννων αλλά και τα Λίβερπουλ-Λιντς, Γουλβς-Γουότφορντ).

Ετσι, τα παιχνίδια που αν όλα κυλήσουν ομαλά θα διεξαχθούν την Boxing Day είναι:

