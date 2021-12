Premier League: Μέχρι και με 10 χρόνια αποκλεισμό από το γήπεδα θα τιμωρούνται οι οπαδοί για ρατσιστικές επιθέσεις

Η βρετανική κυβέρνηση θα παρουσιάσει νέο νόμο στις αρχές του 2022, με στόχο την καταπολέμηση της ρατσιστικής κακοποίησης κατά επαγγελματιών αθλητών, με τους παραβάτες να διακινδυνεύουν με αποκλεισμό από τα γήπεδα μέχρι και με 10 χρόνια.

Είναι μια μάστιγα που έχει επηρεάσει το αγγλικό ποδόσφαιρο σε πολλές περιπτώσεις. Τα τελευταία χρόνια πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα ποδοσφαιριστών, που έχουν γίνει στόχος ρατσιστικών κακοποιήσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Οι σύλλογοι της Premier League μποϊκόταραν τις πλατφόρμες το Σαββατοκύριακο την περασμένη σεζόν, απαιτώντας αυστηρότερα μέτρα.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου Euro, όπου αρκετοί Άγγλοι παίκτες βίωσαν επίσης αυτή τη διαδικτυακή βία, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεσμεύτηκε να λάβει αυστηρότερα μέτρα. Λίγους μήνες αργότερα, η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει αυτές τις ρατσιστικές επιθέσεις.

«Αυτό το καλοκαίρι είδαμε αυτό το όμορφο άθλημα να αμαυρώνεται από επονείδιστο ρατσισμό από τα διαδικτυακά τρολ, που κρύβονταν πίσω από τα πληκτρολόγιά τους και κακοποίησαν τους ποδοσφαιριστές μας. Ο ρατσισμός είναι απαράδεκτος και το ποδόσφαιρο έχει αμαυρωθεί από αυτήν την επαίσχυντη μάστιγα για πάρα πολύ καιρό», ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ.

Στην Αγγλία και την Ουαλία υπάρχει ήδη νόμος για την καταδίκη όσων κρίνονται ένοχοι σε στάδια βίας, αταξίας, ρατσιστικών ή ομοφοβικών τραγουδιών. Ωστόσο, αυτή τη φορά η κυβέρνηση της Αγγλίας ετοιμάζεται να πάρει ακόμα πιο αυστηρά μέτρα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «Sky Sports», οι παραβάτες θα τιμωρούνται με αποκλεισμό από τα γήπεδα για περίοδο 3 έως 10 ετών κι έτσι δεν θα μπορούν να πηγαίνουν να παρακολουθήσουν από κοντά παιχνίδια των αγαπημένων τους ομάδων.

