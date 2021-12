Τζέραρντ: Θετικός στον κορονοϊό ο τεχνικός της Άστον Βίλα

Η Άστον Βίλα ανακοίνωσει πως ο Στίβεν Τζέραρντ βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και συνεπώς δεν θα καθίσει στον πάγκο στις αναμετρήσεις με Τσέλσι και Λιντς.

Η μετάλλαξη «Όμικρον» του κορονοϊού βρίσκεται σε έξαρση στην Αγγλία και έχει προκαλέσει ουκ ολίγα προβλήματα και αναβολές στη Premier League. Το πιο πρόσφατο κρούσμα της πανδημίας στις τάξεις του κορυφαίου πρωταθλήματος του κόσμου είναι ο προπονητής της Άστον Βίλα, Στίβεν Τζέραρντ.

Οι «Χωριάτες» μέσω επίσημης ανακοίνωσης το βράδυ των Χριστουγέννων έκαναν γνωστό πως ο Άγγλος τεχνικός βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό και συνεπώς δεν θα καθίσει στον πάγκο στις επόμενες δυο αναμετρήσεις της ομάδας του με τη Τσέλσι (26/12) και τη Λιντς (28/12).

