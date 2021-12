Το συγκινητικό μήνυμα Χριστουγέννων από τον Κλοπ: «Αμα αγαπάς την Λίβερπουλ, δεν χρειάζεται ποτέ να το κάνεις μόνος» (vid)

Σε ένα συγκινητικό βίντεο, ο Γιούργκεν Κλοπ μίλησε για το «περίεργο» όπως χαρακτήρισε, 2021 το οποίο ετοιμάζεται να μας αποχαιρετήσει, την πορεία της Λίβερπουλ, την στήριξη του κόσμου αλλά και φυσικά για τη σημασία των Χριστουγέννων.

Ο Γιούργκεν Κλοπ αφού τραγούδησε χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα γερμανικά και θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια και τα δώρα που έπαιρνε ως παιδί, στη συνέχεια μίλησε για την πορεία της Λίβερπουλ την περυσινή σεζόν, τους οπαδούς των «Reds», αλλά και για την ιδιαίτερη σημασία των Χριστουγέννων.

«Ηταν μια περίεργη χρονιά, μια περίεργη σεζόν. Πόσες μέρες πέρασαν χωρίς να χάσουμε 60 παιχνίδια στο Άνφιλντ. Ολοι γνωρίζαμε ότι αυτό το ρεκόρ δεν θα κρατούσε για πάντα. Η ήττα ήρθε και προφανώς και το αρνητικό σερί. Kάποια στιγμή τελειώσαμε για μια στιγμή και έπρεπε να "φορτίσουμε" τις μπαταρίες μας και να ανακάμψουμε ώστε να μπούμε ξανά στο παιχνίδι», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια μίλησε για το γκολ που πέτυχε ο Άλισον την περυσινή σεζόν, στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Γουέστ Μπρομ, με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Αλεξάντερ Άρνολντ.

«Ο Αλεξάντερ Άρνολντ δεν χρειαζόταν αυτή τη φορά να εκτελέσει γρήγορα το κόρνερ, απλά έπρεπε να το εκτελέσει. Ενα από τα πιο όμορφα γκολ που έχω δει στη ζωή μου και ένα από τα ωραία τελειώματα από τερματοφύλακα στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αυτό το γκολ ήταν αρκετό για να μας οδηγήσει στο Champions League», δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε μιλώντας για τον κόσμο και την στήριξη των «Reds».

«Οπως έχω πει επανειλημμένες φορές, το ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα χωρίς τους οπαδούς. Το να έχεις πίσω τους οπαδούς, τις μαγικές εμπειρίες, τις ευρωπαϊκές βραδιές, τον βρυχηθμό όταν σκοράρουμε, το "You' ll Never Walk Alone" ξανά. Αγαπώ όλες αυτές τις μικρές στιγμές και όσο είμαστε μαζί μπορώ να πω ότι μπορούμε να πετύχουμε ξεχωριστά πράγματα», τόνισε ο Γερμανός τεχνικός κι έπειτα έστειλε τις δικές του χριστουγεννιάτικες ευχές.

«Αυτό που αγαπώ στα Χριστούγεννα είναι ότι όλοι έχουμε την αίσθηση για το πως θα πρέπει να είναι μία τέτοια γιορτή. Ολοι θέλουμε να είμαστε μαζί, με τους αγαπημένους μας, τους φίλους μας, τις οικογένειες μας. Είμαστε απλά έτοιμοι να απολαύσουμε τις στιγμές με τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Τα τελευταία χρόνια μάθαμε ότι δεν χρειάζεται κάποιος να είναι κοντά μας με την παρουσία του. Είναι αρκετή ακόμα και μία κλήση στο Zoom ή οτιδήποτε τέτοιο. Συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεται ο άλλος να είναι στην κυριολεξία εδώ, είναι να αισθάνεσαι την παρουσία του. Ελπίζω να είχατε ευχάριστες αναμνήσεις από αυτή τη χρονιά, η οποία ήταν δύσκολη για όλους. Τώρα είμαστε όλοι έτοιμοι για νέες προκλήσεις τη νέα χρονιά. Το καλύτερο πράγμα είναι ότι αν αγαπάς αυτόν τον σύλλογο, τότε δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα μόνος σου. Το ξέρεις αυτό...», κατέληξε ο Γιούργκεν Κλοπ.

