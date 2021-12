Copa Africa: Λίβερπουλ και Άρσεναλ οι μεγαλύτερες «ζημιωμένες» του Big-6 στην Premier League

Το Copa Africa κάνει σέντρα στις 9 Ιανουαρίου κι από τις 3 του μηνός οι ομάδες θα πρέπει να αποχωριστούν τους Αφρικανούς τους σταρ, σε μια συγκυρία που θα πλήξει περισσότερο τη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ από το Big-6 και την τετράδα της PL.

Οι ελπίδες των αγγλικών συλλόγων για αναβολή του Copa Africa δεν καρποφόρησαν και η μεγάλη γιορτή του αφρικανικού ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί βάσει προγράμματος στις αρχές του 2022 στο Καμερούν. Όσο, όμως, στη Γιαουντέ και τις υπόλοιπες πόλεις του τουρνουά οι 24 χώρες θα παλεύουν μέχρι μία να κατακτήσει την κούπα, οι ομάδες της Premier League θα περιμένουν σε... αναμμένα κάρβουνα, μετρώντας τις πληγές που άνοιξαν στο ρόστερ τους λόγω της διοργάνωσης που προκύπτει μεσούσης της περιόδου και με αυξημένη την ανησυχία ελέω Covid-19 και μετάλλαξης Omicron. Μια συγκυρία που δεν αποκλείεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο κυνήγι του τίτλου, της τετράδας, καθώς και της «μάχης» παραμονής.

Ποια από τις 20 ομάδες, λοιπόν, θα επηρεάσει περισσότερο το ερχόμενο Κύπελλο Εθνών Αφρικής; Το Whoscored συγκέντρωσε τα λεπτά συμμετοχής στο φετινό πρωτάθλημα των παικτών που θα απουσιάσουν για κάθε ομάδα, ώστε να φανεί όχι μόνο το πλήθος, αλλά και η ουσιαστική συνέπεια των απουσιών. Έτσι, στην κορυφή συναντάμε τη Γουότφορντ, καθώς ο Κλαούντιο Ρανιέρι θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Ντένις, Σαρ, Εκόνγκ, Μασίνα και Ετέμπο, άπαντες βασικά στελέχη των Ταράνδων.

Από πλευράς των ομάδων της πρώτης εξάδας, όμως, ο τίτλος της πλέον «ζημιωμένης» ανήκει χωρίς αμφιβολία στη Λίβερπουλ. Ο Γιούργκεν Κλοπ θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία των δύο καταλυτικών σταρ της γραμμής κρούσης και συνυπεύθυνων για τα 31 από τα 75 γκολ των Reds σε όλες τις φετινές διοργανώσεις: τον κορυφαίο παίκτη της φετινής PL, Μο Σαλάχ και τον Σαντιό Μανέ, όπως και τον Ναμπί Κεϊτά που είναι διεθνής με τη Γουϊνέα (3.609 αγωνιστικά λεπτά).

Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι θα έχουν μόνο μία, αλλά καθοριστική απώλεια. Ο Εντουάρ Μεντί (1530 λεπτά) από πλευράς των Μπλε, σε ένα σημείο της σεζόν που για καλή τύχη του Τόμας Τούχελ ο Κέπα Αριθαμπαλάγα δείχνει έτοιμος να αναπληρώσει τα γάντια του επάξια. Κι ο Ριάντ Μαχρέζ (662 λεπτά) για τους πρωτοπόρους Σίτιζενς, αν και η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει τις λύσεις μεσοεπιθετικά ώστε να καλυφθεί το κενό του Αλγερινού εξτρέμ.

Ακολουθεί η Άρσεναλ και ο Μίκελ Αρτέτα, το μεγαλύτερο «πλήγμα» για τον οποίο είναι ο Τόμας Παρτέι που θα εκπροσωπήσει τη Γκάνα. Από κει και πέρα, ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ είναι έτσι κι αλλιώς παραγκωνισμένος, εκτός φόρμας και με διαδοχικά πειθαρχικά παραπτώματα το τελευταίο διάστημα, ενώ οι Ελνένι (Αίγυπτος) και Πεπέ (Ακτή Ελεφαντοστού) είναι περισσότερο παίκτες rotation ως τώρα, που σημαίνει ότι οι Κανονιέρηδες θα υστερήσουν περισσότερο σε βάθος πάγκου το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.

Στην αντίπερα όχθη, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τότεναμ θα είναι οι λιγότερο επηρεασμένες, καθώς από πλευράς Κόκκινων Διαβόλων θα λείψουν μόνο οι Ερίκ Μπαϊγί και Αμάντ Ντιαλό με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Στο Νο2 της λίστας βρίσκεται η Κρίσταλ Πάλας του Πατρίκ Βιεϊρά, η οποία θα δοκιμαστεί επίσης «σκληρά» χωρίς τον ηγέτη της, Γουίλφριντ Ζαχά (Ακτή Ελεφαντοστού) και τους υπασπιστές, Κουγιατέ (Σενεγάλη), Αγιού (Γκάνα, μαζί με τον Τζέφρεϊ Σλουπ). Δύσκολο έργο και για τον Μπρένταν Ρότζερς στη Λέστερ, αφού θα στερηθεί τον βασικό του αμυντικό χαφ, Εντιντί (Νιγηρία), τον ημι-βασικό του στόπερ, Αμαρτέι (Γκάνα) και τον αντι-Βάρντι, Κελέτσι Ιεανάτσο (Νιγηρία).

Δείτε αναλυτικά τη λίστα:

#AFCON2021 going ahead does not bode well for Watford's relegation hopes and Liverpool's title aspirations



We've ranked what clubs will be hit hardest by next month's tournament going ahead