Ζότα - Λίβερπουλ: Πανηγυρισμός και «f@$& off» στους οπαδούς της Λέστερ μετά το νικητήριο πέναλτι (vid)

Ο Ντιόγκο Ζότα ευστόχησε στο πέναλτι-πρόκρισης για τη Λίβερπουλ κόντρα στη Λέστερ και δεν συγκρατήθηκε από την ένταση της στιγμής, πανηγυρίζοντας επιδεικτικά και με... γαλλικά μπροστά στους οπαδούς των Αλεπούδων.

Ο προημιτελικός του League Cup ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Λέστερ εξελίχθηκε σε ματς για γερά νεύρα, με αμέτρητες συγκινήσεις. Από τη σούπερ ανατροπή των Reds που οδήγησαν το ματς στην παράταση με γκολ στο 90+5', στο... διακριτικό ξέσπασμα του Κώστα Τσιμίκα προς τον διαιτητή και φυσικά στη «ρώσικη ρουλέτα», όπου έλαμψε ο Κούιβιν Κέλεχερ με τις επεμβάσεις και ο Ντιόγκο Ζότα με το νικητήριο πέναλτι.

Ο Πορτογάλος έβαλε τη σφραγίδα του στην πρόκριση-«θρίλερ» και με την εύστοχή του εκτέλεση προκάλεσε παροξυσμό στο «KOP». Οι οπαδοί της Λέστερ, από την άλλη, έζησαν το απόλυτο κοντράστ και πέραν της ψυχρολουσίας του αποκλεισμού, είχαν να αντιμετωπίσουν και το πικάρισμα από τον φορ της Λίβερπουλ, ο οποίος μέσα στην ένταση και τη συγκινησιακή φόρτιση της στιγμής, ανταπέδωσε μερικά από τα... γαλλικά προς την εξέδρα.

Αμέσως μετά την επίτευξη του πέναλτι, ο Ζότα πέρασε μπροστά από τους υποστηρικτές των Αλεπούδων και πανηγύρισε επιδεικτικά, φωνάζοντας «[email protected]@@ off».

Diogo Jota couldn't resist celebrating right in front of the Leicester fans after scoring the winning penalty pic.twitter.com/6X2JJ8BmRK