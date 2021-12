Το επιβεβαίωσε και ο Γκουαρδιόλα για Φεράν Τόρες: «Ζήτησε να φύγει, είναι κοντά στην Μπαρτσελόνα»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα με δηλώσεις του επιβεβαίωσε ότι ο Φεράν Τόρες προβάρει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Η πρώτη... ακριβή μεταγραφή της Μπαρτσελόνα στην εποχή Τσάβι θα είναι αυτή του Φεράν Τόρες από την Μάντσεστερ Σίτι. Ο 22χρονος Ισπανός άσος ο οποίος βρίσκεται στο Μάντσεστερ από το 2020 και έχει 16 γκολ σε 43 συμμετοχές, τα έχει βρει σε όλα με τους «μπλαουγκράνα» για να συνεχίσει την καριέρα του.

Οι Καταλανοί θα βγάλουν από τα ταμεία τους 55 εκατομμύρια ευρώ και εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τους Πολίτες.

Αλλωστε το επιβεβαίωσε και ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος στη συνέντευξη Τύπου παραδέχθηκε ότι ο Φεράν Τόρες βρίσκεται μια «ανάσα» από την Μπαρτσελόνα.

«Ναι, ο Φεράν Τόρες είναι κοντά στην Μπαρτσελόνα. Είναι από την Ισπανία, η Μπαρτσελόνα τον θέλει και είπε ότι θέλει να αποχωρήσει. Του είπα φύγε. Κάλεσα τον Τσίκι και οι ατζέντηδες του κάνουν ότι απαιτείται για να αποχωρήσει. Θέλω οι παίκτες μου να είναι χαρούμενοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

“Yes, Ferrán Torres to Barça is close”, Man City manager Pep Guardiola confirms. 🤝🇪🇸 #FCB



“Ferrán is from Spain, Barcelona want him, he said he wants to leave, I said… leave. I called Txiki, his agent makes a deal and he’s leaving. I want players to be happy”. 🔵 #MCFC pic.twitter.com/jAovwCKEnT