Νιουκάστλ: Προσέγγισε τον Ντεμπελέ, πιέζει η Μπαρτσελόνα για ανανέωση

Στο στόχαστρο της Νιουκάστλ φαίνεται πως βρίσκεται ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος δεν έχει βάλει ακόμα την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα.

Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός δεν δικαίωσε σε καμία περίπτωση τις προσδοκίες των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα για αυτόν, μιας και οι συχνοί τραυματισμοί δεν τον άφησαν να ξεδιπλώσει το ταλέντο του.

Το προσεχές καλοκαίρι ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του και παίζει συνεχώς το συγκεκριμένο χαρτί, προβάλλοντας ενδιαφέρον από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Γιουβέντους. Ωστόσο, όπως φαίνεται ενδιαφέρον έχει προκύψει κι από πλευράς Νιουκάστλ, η οποία έχει προσεγγίσει ήδη τον Ντεμπελέ και τους εκπροσώπους του πριν από εβδομάδες καταθέτοντας πρόταση.

Από την πλευρά της πάντως τόσο η Μπαρτσελόνα όσο και ο προπονητής Τσάβι, παραμένουν αισιόδοξοι και θεωρούν ότι πριν την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν ο Γάλλος διεθνής θα βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Newcastle approached Ousmane Dembélé and his agents weeks ago to make a proposal - but the feeling is still optimistic for his contract extension with Barcelona. 🔴 #FCB #NUFC



Barça are confident to reach the final agreement in the next days, and Xavi is pushing to keep Ousmane.