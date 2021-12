Τσιμίκας: Ο έξαλλος... ελληνικός πανηγυρισμός του στον πάγκο στο 3-3 με τη Λέστερ (vid)

Ο Κώστας Τσιμίκας που είχε παίξει το ρόλο του στο πρώτο γκολ της Λίβερπουλ στην μεγάλη επαναφορά κόντρα στη Λέστερ, πανηγύρισε έξαλλα το 3-3 από τον Μιναμίνο στο 90' + 5'!

Ο Έλληνας φουλ μπακ έδειξε το πάθος και την ένταση με την οποία βιώνει κάθε στιγμή του στους «κόκκινους» και απολαμβάνει την ομάδα στην οποία βρίσκεται, είτε παίζει εκείνος είτε έχει καθίσει στον πάγκο.

Ο Greek Scouser έζησε για πρώτη φορά ένα τόσο μεγάλο come-back της Λίβερπουλ, γι' αυτό και σχολίασε στα social media πως... «αυτά γίνονται μόνο στο Άνφιλντ».

Τη στιγμή που ο Μιναμίνο στην τελευταία φάση του προημιτελικού με τη Λέστερ σκόραρε για το 3-3 και οδήγησε το παιχνίδι στα πέναλτι, ο «Τσίμι» πανηγύρισε με ... γνωστό ελληνικό τρόπο, ξεσπώντας!

Kostas there, behind Klopp and Pep. 😅😅😅😅

I love that mad Greek Scouser. ❤️🤣#lfc #LIVLEI #Tsimikas #GreekScouser pic.twitter.com/I7WE7xVpVX