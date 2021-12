Τσάρλι Πατίνο: Το ονειρικό ντεμπούτο του παιδιού που ήταν αγέννητο όταν ξεκίνησαν οι Invincibles! (vids)

Πρώτη επαγγελματική εμφάνιση, πρώτη τελική, πρώτο γκολ. Ο 18χρονος Τσάρλι Πατίνο έζησε μαγική στιγμή με τη φανέλα της Άρσεναλ κι ας μην... υπήρχε καν όταν οι Invincibles ξεκινούσαν να γράφουν ιστορία.

Ο Μικέλ Αρτέτα στο 80ο λεπτό του προημιτελικού του Carabao Cup στο «Έμιρεϊτς» απέναντι στην Σάντερλαντ περνάει στον αγωνιστικό χώρο τον 18χρονο χαφ, Τσάρλι Πατίνο, που είχε βρεθεί στην αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι με τις «μαυρόγατες».

Παίρνοντας την προαγωγή στο ανδρικό τμήμα και έχοντας καταλάβει πως θα έπαιρνε και τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στην πρώτη ομάδα, ο Πατίνο σίγουρα δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι η βραδιά θα εξελισσόταν με τόσο σπουδαίο τρόπο για εκείνον, την ημέρα που συστήθηκε στο ευρύ ποδοσφαιρικό κοινό και τον κόσμο των «κανονιέρηδων».

Από την Λούτον με 10.000 λίρες για τροφεία

Πριν από 6 χρόνια ο Τσάρλι Πατίνο βρισκόταν ακόμα στα τμήματα υποδομής της Λούτον, εκεί όπου ξεκίνησε να κάνει όνειρα και να μαθαίνει τη μπάλα και βελτιώνοντας τις δικές του δυνατότητες. Και κάπου εκεί μπήκε η Άρσεναλ στη ζωή του. Οι «κανονιέρηδες» τον πίστεψαν και ήθελαν να του προσφέρουν την ευκαιρία να εξελιχθεί στις δικές τους ακαδημίες.

Η Λούτον θα λάμβανε τροφεία από τη μετακίνηση του παιδιού στις εγκαταστάσεις της Άρσεναλ και κάπως έτσι η νυν ομάδα του χρειάστηκε να δώσει 10.000 λίρες ως τροφεία ώστε ο Πατίνο να μετακινηθεί και να φτάσει πλέον εν έτει 2021 να κάνει ντεμπούτο με το ανδρικό τμήμα. Με αυτή τη συμμετοχή έγινε ο 886ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του κλαμπ που φοράει τη φανέλα και δίνει το «παρών» στον αγωνιστικό χώρο σε επίσημη αναμέτρηση.

6 years ago, Arsenal paid £10,000 to Luton for Charlie Patino.



Tonight he made his debut and scored. pic.twitter.com/szBjBcVy7y — 101 Great Goals (@101greatgoals) December 21, 2021

Το «ευχαριστώ» του μικρού στον Πεπέ για την ασίστ και τα πειράγματα

Εννοείται πως μετά το ματς με την Σάντερλαντ ο Τσάρλι Πατίνο ήταν το κεντρικό πρόσωπο στ' αποδυτήρια της ομάδας του. Στο κινητό του έβλεπε τα μηνύματα που λάμβανε και τα χιλιάδες tweets για τη συμμετοχή του και το γκολ στην πρώτη του εμφάνιση ως «κανονιέρης» σε επαγγελματικό επίπεδο. Ο μικρός από σεβασμό και ευγνωμοσύνη πήγε να ευχαριστήσει τον Νικολά Πεπέ για την ασίστ που του έβγαλε ώστε να γράψει το τελικό 5-1 κόντρα στην Σάντερλαντ.

Ο Μπουκάγιο Σάκα που φυσικά έχει περισσότερες εμπειρίες και έχει «ξεψαρώσει» πλέον παρά και τη δική του πολύ νεαρή ηλικία, τον πλησίασε με το κινητό να βιντεοσκοπεί και του είπε να στείλει εκείνος ένα μήνυμα μετά το ντεμπούτο του. Ο Πατίνο πήρε το σοβαρό του ύφος και ήθελε να ευχαριστήσει δημόσια τους συμπαίκτες του, με τον Σάκα να του κάνει πλάκα και να τον σταματάει!

Charlie Patino thanks Nicolas Pepe for providing the assist for his debut Arsenal goal. #AFC pic.twitter.com/PNZWMDupsX December 21, 2021

Bukayo Saka with Charlie Patino on Instagram story:



Saka: “Woah! Say something!”



Patino: “To all the players here…”



Saka: “Ha! Shut up!”



😂😂 @BukayoSaka87 @CharliePatino10 pic.twitter.com/AP9pgeWwiz — afcstuff (@afcstuff) December 21, 2021

Αγέννητος στους Invincibles, πρώτος με γκολ σε ντεμπούτο ως προϊόν των ακαδημιών από το 2009

Ο Τσάρλι Πατίνο είδε το πρώτο φως της ζωής τον Οκτώβρη του 2003. Το σερί των φοβερών και τρομερών Invincibles με τα 49 ματς δίχως ήττα είχε ξεκινήσει τον Μάιο εκείνο του έτους!

Φυσικά για την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα και έγραψε ιστορία με τους αστέρες που είχε και τον Αρσέν Βενγκέρ στον πάγκο, θα διάβασε αργότερα και θα είδε βίντεο. Μόνο έτσι θα έμαθε...

Ως προϊόν των ακαδημιών των «κανονιέρηδων» που καταφέρνει να σκοράρει στην πρώτη επαγγελματική του εμφάνιση, έγινε ο πρώτος έπειτα από 12 χρόνια. Ο αμέσως προηγούμενος ήταν ο Σάντσες Γουάτ, που το 2009 είχε βρει το δρόμο προς τα δίχτυα σε αναμέτρηση απέναντι στην Γουέστ Μπρομ, στα πρώτα λεπτά της παρουσίας του στην ομάδα ανδρών...

Η αγκαλιά του Αρτέτα και το «μαγείρεμα σε χαμηλή φωτιά»

Ο Μικέλ Αρτέτα δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο περήφανος για τον μικρό, του οποίου έδωσε το «βάπτισμα του πυρός» και του έκανε το καλύτερο δώρο για τις εορταστικές ημέρες του 2021, λίγο πριν τα Χριστούγεννα αλλά και την έλευση του νέου έτους.

Εννοείται πως με την λήξη της αναμέτρησης με την Σάντερλαντ όλοι έσπευσαν ν' αγκαλιάσουν τον Πατίνο και ο Αρτέτα του έδωσε μια μεγάλη αγκαλιά ως κόουτς και πατρική φιγούρα στο ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, ο Ισπανός τεχνικός γνωρίζει πολύ καλά ότι ο 18χρονος μέσος θα πρέπει να ελέγξει μια κατάσταση που θα τον εκπλήξει και θα τον συνταράξει λόγω και της δημοσιότητας και του αντίκτυπου που έχει αυτές τις ώρες στον κόσμο...

«Ξέρω ότι έζησε ένα μεγάλο όνειρο με το ντεμπούτο του, από τη στιγμή που πρόκειται για ένα παιδί που έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες μας και τον οργανισμό της Άρσεναλ. Ωστόσο, ελπίζω ο κόσμος αλλά και ο ίδιος ο Τσάρλi να γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα επόμενα βήματα θα πρέπει να γίνουν με μεγάλη προσοχή και το... μαγείρεμα να είναι σε χαμηλή φωτιά. Ήταν απλά μια καλή έναρξη αυτή που έκανε» ήταν τα λόγια του προπονητή της Άρσεναλ.