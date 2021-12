Άρσεναλ: Ανακοίνωσε τρία κρούσματα κορονοϊού

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε πως τρεις ποδοσφαιριστές της ταλαιπωρούνται με κορονοϊό.

Ο κορονοϊός στην Αγγλία και την Premier League καλά κρατεί. Η Άρσεναλ γνωστοποίησε ότι τρεις ποδοσφαιριστές της, οι Πάμπλο Μάρι, Κάλουμ Τσέιμπερς και ο μέσος Άλμπερτ Σάμπι Λοκόνγκα διαγνώστηκαν θετικοί στον Covid-19 και θα χρειαστεί να τεθούν σε καραντίνα.

Από την άλλη εκτός προπονήσεων βρίσκεται και ο Έινσλι Μέιτλαντ-Νάιλς, ο οποίος βέβαια απουσιάζει λόγω ασθένειας που δεν σχετίζεται με τον κορονοϊό.

Ολα αυτά τη στιγμή που η Premier League την Τρίτη (21/12) ανακοίνωσε ότι τα κρούσματα έφτασαν τα 90 μεταξύ των παικτών και του προσωπικού. Παρ' όλα αυτά η διοργανώτρια αρχή έχει πάρει την απόφασή της και το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί κανονικά και στις γιορτές...

